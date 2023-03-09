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الخميس، 09-03-2023 02:42 م

تحديث واتساب يحارب مكالمات البريد العشوائي

البريد العشوائي المزعج على WhatsApp


الوكيل الإخباري - تشير التقارير إلى أن  واتساب تعمل على ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على التعامل مع مكالمات البريد العشوائي بشكل أكثر فعالية.

ويعتبر واتساب أحد أفضل تطبيقات المراسلة الفورية المتوفرة، وهو متاح على كل من أندرويد و iOS، ولديه تشفير شامل لمزيد من الأمان، ويتم تحديثه باستمرار بميزات جديدة.

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لكن الأشخاص لا يستخدمون واتس آب لأنفسهم فقط، حيث تختار العديد من الشركات فتح قناة اتصال على  واتساب ، حتى يتمكن العملاء من التواصل بسهولة أكبر. وعلى الرغم من أن هذا يبدو رائعاً، إلا أنه يعني أيضاً أن معلوماتهم عامة.


ولحسن الحظ، تدرك  واتساب قيمة هذا الاستخدام للتطبيق، ويُقال إنها تعمل على ميزة لمساعدة المستخدمين على التعامل مع مكالمات البريد العشوائي بشكل أكثر فعالية. وتأتي هذه المعلومات من منصة WABetaInfo، وتصف كيف يمكن للميزة الجديدة التعامل مع كل المتاعب المتعلقة بالبريد العشوائي.

 

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