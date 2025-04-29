تحذير رقمي: خطوات بسيطة لحماية موقعك من التتبع

الوكيل الإخباري- أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، إذ تُستخدم في التواصل والعمل والترفيه، لكن هذا الاعتماد المتزايد يرافقه ارتفاع في تهديدات الخصوصية، أبرزها تتبّع الموقع دون علم المستخدم.

اضافة اعلان



وقد يُشكّل تتبّع الموقع خرقًا للخصوصية ومصدر خطر فعلي، خاصة إن تم من قبل أطراف غير معلومة. لذلك، من الضروري معرفة ما إذا كان موقعك يُشارك دون إذنك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف ذلك.

كيفية التحقق من تتبّع موقعك:

الدخول إلى الإعدادات في الهاتف.

التمرير واختيار Google.

الضغط على إدارة حسابك على Google.

الانتقال إلى تبويب الأشخاص والمشاركة.

في هذه القائمة، ستجد أسماء الأشخاص الذين قمت بمشاركة موقعك معهم.

إذا لاحظت جهات غير مألوفة، قم بإيقاف مشاركة الموقع فورًا.

التحكم في أذونات التطبيقات:

من الإعدادات، اختر الموقع.

ادخل إلى أذونات التطبيقات.

استعرض التطبيقات التي تملك إذن الوصول إلى موقعك.

قم بتقييد الإذن للتطبيقات غير الضرورية أو حدد خيار "أثناء الاستخدام فقط".



نصيحة:

راجع هذه الإعدادات دوريًا للحد من التتبع غير المبرر، وحماية بياناتك وخصوصيتك من التطفل أو الاستغلال.