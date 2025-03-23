تحذير عاجل من "FBI" لمستخدمي آيفون وأندرويد!

الوكيل الإخباري- جدد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الأميركي تحذيره للمستهلكين في الولايات المتحدة من ضرورة التوقف عن إرسال الرسائل النصية، في ظل اجتياح قراصنة صينيين للشبكات الأميركية.

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وفي تحذير جديد نُشر الأسبوع الماضي، أشار FBI إلى تهديد متزايد من رسائل نصية احتيالية تنتشر بسرعة في مختلف الولايات الأميركية. وأوضح التحذير قائلاً: "من المحتمل أن تصيبك هذه الرسائل، وتسرق أموالك، وربما هويتك. وهي أيضاً تأتي من الصين."



الرسائل النصية تتضمن في الغالب إشعارات كاذبة تدعي أن المستلم مدين برسوم مرور غير مدفوعة على سيارته، وهي محاولة لسرقة المعلومات الشخصية للمستقبلين. ويستهدف هذا النوع من الرسائل مستخدمي هواتف iPhone وAndroid في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إذ يقوم المحتالون بتوجيه رسائل مزيفة تتعلق برسوم مرور غير مدفوعة، مثل تلك المتعلقة بخدمة EZPass.



وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يجب على المستخدمين حذف هذه الرسائل فوراً وعدم التفاعل معها. كما أضاف أن هذه الرسائل لا تقتصر على خداع الأشخاص بشأن رسوم الطرق، بل تمتد لتشمل عمليات احتيال أخرى مثل الرسائل المزيفة المتعلقة بتوصيل الطرود، في محاولة لسرقة معلومات حساسة.

وفي تقرير جديد، أكدت مجموعة عمل مكافحة التصيد الاحتيالي (APWG) أن سكان الولايات المتحدة يتعرضون لعدد هائل من الرسائل النصية المرسلة من قراصنة صينيين. في فبراير وحده، تم إرسال أكثر من 19 مليار رسالة نصية غير مرغوب فيها في الولايات المتحدة.



وتحذر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) من أن هذه الرسائل لا تقتصر على سرقة مبالغ صغيرة، بل يمكن أن تؤدي إلى سرقة أرقام بطاقات الائتمان أو حتى هوية الشخص بالكامل.



وبهذا التحذير، يواصل FBI دعوته للمواطنين بتوخي الحذر وحذف أي رسائل مشبوهة قد تحتوي على روابط أو تطلب معلومات شخصية.