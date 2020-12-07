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الإثنين، 07-12-2020 11:12 ص

تحذير .. غوغل قد تحظر عدد كبير من المواقع على جهازك

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الوكيل الاخباري - أطلقت تقارير صحفية عالمية تحذيرا من أن شركة "غوغل" الأمريكية يمكن أن تحظر خلال الفترة المقبلة عددا كبيرا من المواقع من على أجهزة مستخدميها.

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وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن غوغل في طريقها لأن تحظر عدد من ملحقات متصفحها "غوغل كروم" بسبب ارتكابها "ممارسات مخادعة" على حد وصف الشركة الأمريكية.


وأشارت غوغل إلى أن ملحقات "كروم" الخاصة بـ"IAC" تسبب الكثير من المتاعب لمستخدمي متصفحها، وقد يتم اتخاذ عقوبات صارمة بحقها.

وتتهم غوغل تلك الملحقات الخاصة بـ"غوغل كروم" بتقديم ميزات للمستخدمين "خادعة" لهم هدفها فقط عرض "إعلانات إضافية" من دون تقديم أي خدمة لهم.


ورصدت "غوغل" أن تلك الملحقات الخادعة تجمع أيضا بيانات المستخدمين بصورة غير قانونية، وتستخدمها في أغراض إعلانية ما يعرض خصوصية مستخدمي "غوغل كروم" لخطر بالغ، بحسب وصفها.


ورصدت التقارير الإخبارية أن "غوغل" حظرت بالفعل 5 امتدادات تابعة لـ"IAC" وفي طريقها لمنع عدد أكبر من الملحقات على "غوغل كروم".


قال المتحدث باسم غوغل، سكوت ويستوفر، إن الشركة كانت "تراجع" الامتدادات المتبقية لـ IAC، لكنها لم تتخذ قرارات بشأن ما يجب فعله بعد.


ومع ذلك، اتهمت فاليري كومبس من شركة "IAC"  شركة غوغل بأنها تنفذ انتقاما لمنع المنافسة ولتقليص نشاطها المميز على "غوغل كروم".


وتمتلك شركة "IAC" محرك بحث جديد يطلق عليه "ماي واي"، ويستخدم إعلانات ونتائج من غوغل إلا أنه حقق في الفترة الأخيرة شهرة واسعة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 



 




 

 


 

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