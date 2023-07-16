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الأحد، 16-07-2023 07:02 م

تحذير للملايين من مستخدمي واتساب.. حالات يتم حظرك فيها نهائيا

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الوكيل الاخباري - قد لا يدرك الكثيرون من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp أن التطبيق يحتوي على عدد من القواعد التي يجب الالتزام بها، وأنه في حالة كسر هذه القواعد قد يقوم التطبيق - وفقا لسياسة الخصوصية التي يتبعها - بحظرك بشكل نهائي.     

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بحسب صحيفة The Sun فإنه تم تحذير الملايين من مستخدمي واتساب WhatsApp بضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بالتطبيق، حيث يجب عليهم ألا يقعوا في خطأ انتهاك محاذير التطبيق لتفادي الحظر، حيث هناك ثلاثة أخطاء رئيسية يمكنها أن تسبب في ذلك : 

استخدام تطبيقات واتساب WhatsApp المزيفة 

ولا يحرص الجميع على استخدام النسخة الأصلية أو الإصدار الرسمي من تطبيق واتساب، والذي يتواجد فقط من خلال متجري App Store لمستخدمي منتجات شركة آبل، أو Google Play Store  لمستخدمي أجهزة أندرويد. 


ويذهب الكثير من المستخدمين إلى نسخ مزيفة للحصول على بعض الميزات التي قد لا يوفرها الإصدار الرسمي من واتساب، مثل تطبيقات GBWhatsApp و WhatsApp Plus و WhatsApp Pink وغيرها، والتي حين يتم استخدامها فإن واتساب يقوم بحظر مستخدميها نهائيا،  لذلك من الأفضل الالتزام بالإصدار الرسمي.

مراسلة الأشخاص الذين لا تعرفهم

قد تكون في مجموعة واتساب أو مجتمع مع أشخاص لا تعرفهم، وبينما يمكنك مناقشة الاهتمامات المشتركة بينهم ، قد لا تكون مراسلة الأشخاص الذين لا تعرفهم بشكل خاص للدردشة الفردية أمرًا جيدًا، حيث أن هذا الأمر يعرضك للحظر، وفي حال تلقى واتساب عددًا كبيرًا جدًا من التقارير ، فقد يقرر حظر رقمك تمامًا. 

إرسال الرسائل الآلية أو المجمعة

ويعتبر إعادة توجيه الرسائل إلى الكثير من المستخدمين على تطبيق سواء كانوا من أصدقائك أو أعضاء في أحد المجموعات على واتساب أمر خطير للغاية، حتى لو كانت هذه الرسائل تضم محتوى مضحك ، فإنه يتم اعتبارها على أنها رسائل عشوائية. 


ويمتلك واتساب تقنية لاكتشاف ذلك، حيث يتم حظر أي شخص تم العثور عليه يقوم بإرسال رسائل كثيرة للمستخدمين ويقوم بإعادة توجيهها سواء كمراسلة جماعية أو إرسال كميات كبيرة من الرسائل الآلية.


 




 

 


 

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