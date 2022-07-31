تحذير لمستخدمي هوت ميل وغوغل من رسائل طرود مزيفة

الوكيل الإخباري - حذرت شركة رصد إلكتروني بريطانية مستخدمي هوت ميل وغوغل ميل، من انتشار رسائل بريد إلكتروني خطيرة تدعي ضرورة المسارعة إلى تسلم طرد بريدي.

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وجاء التحذير الجديد لوضع مستخدمي الشبكتين ”في حالة تأهب“ بشأن رسائل مزيفة، تزعم أنها من شركة التوصيل ”UPS“.



وأشارت الصحيفة في تقرير الأحد، إلى أن التحذير جاء من شركة ”Action Fraud“ (مواجهة الاحتيال) التي قالت إنها تلقت ما يقرب من 1700 تقرير من المستخدمين حول الرسالة الإلكترونية في غضون أسبوع واحد فقط، والتي تدعي أن المستلم فاته التسليم من الشركة وأن الطرد لا يزال بانتظاره.

وأضافت: ”لكن هذا كله جزء من عملية احتيال معقدة لسرقة المعلومات الشخصية من الضحية إذ تم تصميم مواقع الويب التي يتم توجيه مستخدمي البريد الإلكتروني إليه لجمع المعلومات الشخصية والمالية، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك في الاحتيال على الهوية أو سرقة الأموال من الضحية“.



وأوضحت الشركة في بيانها، أن رسائل البريد الإلكتروني تدعي أن المستلم فاته التسليم ولديه طرد في انتظاره، وأن عليه المسارعة للمطالبة به، مضيفة: ”الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني مصممة لسرقة المعلومات الشخصية والمالية“.



وكشف موقع Action Fraud، وهو المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة، عن مثال على البريد الإلكتروني الاحتيالي، لافتًا إلى أن هناك عددا قليلا من العلامات الواضحة تدل على أن البريد الإلكتروني ليس كما يبدو.

ارم نيوز

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