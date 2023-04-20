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الخميس، 20-04-2023 02:51 م

تحذير لمستخدمي واتساب من رسالة قد تسلبهم أموالهم خلال ثوان

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الوكيل الإخباري - يستخدم واتساب مليارات الأشخاص حول العالم، لذا فهو هدف رئيسي للمحتالين والمخترقين، ووفقاً لمجلة أكشن فرود البريطانية، فإن عملية احتيال جديدة بدأت بالانتشار على واتساب في السنوات القليلة الماضية.

تتمثل عملية الاحتيال برسالة موجهة إلى الآباء والأمهات، ينتحل فيها المخترق شخصية ابن الضحية الذي يتظاهر بأنه في مأزق مالي أو تعرض لحادث معين، ويطلب مبلغاً كبيراً من المال لحل مشكلته. 


وقد تم خداع بعض الآباء والأمهات باستخدام هذه الطريقة في العديد من البلدان في أوروبا وأمريكا، ما أدى إلى خسارتهم مبالغ كبيرة. 


وبحسب مجلة أكشن فرود، فقد تم الإبلاغ عن 1235 عملية احتيال بين 3 فبراير و21 يونيو من العام الماضي، في المملكة المتحدة وحدها، وبلغت خسارات الضحايا مجتمعين قرابة مليوني دولار أمريكي. 


وقال كبير المفتشين كريغ موليش، من شرطة لندن محذراً: “ إذا تلقيت رسالة من صديق أو أحد أفراد الأسرة تحتوي على طلب للمال، فلا ترسل أي شيء حتى تتأكد من هوية صاحب الرسالة الحقيقية”


وتحث الشرطة على الحذر من هذا النوع من الرسائل والإبلاغ عنها على الفور، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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