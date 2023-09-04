تحذير مستخدمي سبوتيفاي من اتجاه على تيك توك يؤدي لحذف حساباتهم

الوكيل الإخباري- تم تحذير عشاق الموسيقى من مستخدمي سبوتيفاي بعدم الانسياق وراء اتجاه جديد على تيك توك محفوف بالمخاطر لتوفير المال مع ارتفاع أسعار الاشتراك.



وكشفت دراسة أجراها مزود الموسيقى بالتجزئة Startle أن الجمهور في المملكة المتحدة يدفع أكثر مقابل الاشتراكات الفردية في أفضل ثلاث منصات، بما في ذلك سبوتيفاي على مستوى العالم. ولكن قد يكون اتباع هذا الاتجاه على تيك توك خطأً أكثر تكلفة من مجرد إنفاق الأموال الإضافية على الاشتراك.

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ورفعت سبوتيفاي تكاليف باقة بريميوم بمقدار 1 دولار في أواخر يوليو (تموز). ومنذ ذلك الحين، حصلت عبارة البحث Spotify Premium VPN على أكثر من 336 مليون مشاهدة على تيك توك.



ويتمثل الاتجاه الجديد على تيك توك في استخدام شبكة في بي إن الخاصة الافتراضية، والتي تخفي عنوان الآي بي للمستخدم بشكل أساسي، ويمكن استخدامها للحصول على سعر اشتراك أرخص عن طريق استخدام عنوان آي بي من بلد آخر تكون الأسعار فيه أقل.



وتعتمد تكاليف الاشتراك عادةً على عدد سكان البلد ودخل الفرد، مما يعني أن التكاليف يمكن أن تختلف بشكل كبير من بلد لآخر. ومع ذلك، لا يمكن استخدام شبكات في بي إن كأحصنة طروادة للبرامج الضارة فحسب، بل إنها تتعارض مع إرشادات سبوتيفاي.



وتحظر سبوتيفاي أي فعل للتحايل على أي تقنية تستخدمها الشركة أو المرخصون التابعون له أو أي طرف ثالث، بما في ذلك أي قيود إقليمية أو قيود أخرى على الوصول إلى المحتوى. ويمكن أن يؤدي خرق الشروط والأحكام إلى تقييد حسابك أو ما هو أسوأ من ذلك، حظره، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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