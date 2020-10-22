الخميس 22-10-2020
الوكيل الاخباري

الصحة توضح من يتوجب عليهم إجراء فحص كورونا من المخالطين

انباء عن السماح بصلاة الجمعة غداً

قرارات حكومية حول صلاة الجمعة وحظر التجول والإعلان عن امري الدفاع 19 و 20

هل سيؤثر عزل منطقة نعيمة على التنقل بين المحافظات؟

تعرف على المواعيد الجديدة للحظر الشامل والجزئي بالاردن

المملكة على موعد مع الأمطار الأسبوع القادم

انخفاض اسعار الكمامات

الأمن: فيديو تكسير المركبات قديم

بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجمعة المقبل

عطلة رسمية بذكرى المولد النبوي الشريف الخميس القادم




الخميس، 22-10-2020 02:11 م

تحذير من استخدام ميزة تتبع الموقع الجغرافي في الهاتف

potreasdgj


الوكيل الإخباري- يعتمد الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية اليوم على ميزة تتبع الموقع الجغرافي في هواتفهم لأغراض مختلفة، لكن الاستخدام الخاطئ لهذه الميزة قد يعرض صاحب الهاتف للتجسس أحيانا.

اضافة اعلان

وحول هذا الموضوع قالت المحامية والخبيرة الحقوقية، إليانورا آبيلي لموقع "برايم" الروسي: "مراقبة مستخدمي الهواتف عبر ميزة تتبع الموقع الجغرافي في الهاتف غالبا ما يكون لها أغراض خاصة أو تجارية، ويمكن للعديد من الشركات مراقبة تحركات هواتف المستخدمين عبر تطبيقات يحملها المستخدمون في هواتفهم بأنفسهم، كما يمكن لأجهزة الاستخبارات استغلال الميزة المذكورة لمراقبة بعض الناس عبر التطبيقات أيضا".


وأضافت "ليحمي مستخدم الهاتف نفسه من خطر تتبع موقعه الجغرافي من خلال الهاتف من الأفضل ألا يفعل هذه الميزة دوما في جهازه، كما يجب إيقاف ميزة تحديد موقع التقاط الصورة التي تستعمل في كاميرات بعض الهواتف، والانتباه أثناء تحميل التطبيقات وتثبيتها في الأجهزة الذكية فبعض التطبيقات تطلب من المستخدم أذنا بالوصول إلى موقع جهازه".

 

وأشارت آبيلي إلى أن ميزة تتبع الموقع الجغرافي في الأجهزة الذكية والهواتف في حال استعمالها بالشكل الصحيح تكون مفيدة أحيانا، فمن خلالها يمكن لمستخدم الهاتف أن يرسل موقعه للإسعاف أو هيئات حماية القانون أو لشخص ما في حال تعرضه لحادث معين.

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
40476934

مايكروسوفت تعلن عن تحديث مميز لأنظمة ويندوز

انستغرام5

خلل في عمل إنستغرام بعدد من دول العالم

Google

تحذير أمني عالي الخطورة لمستخدمي غوغل كروم في السعودية

5a857523-53b3-405f-9492-2628ed6a7b64_16x9_1200x676

تويتر تغير أهم ميزاتها مؤقتا

WhatsApp-Web-en-Firefox-y-Opera-300x214

منها تفعيل الاتصال عبر الويب.. واتساب يحدث من ميزاته

BeFunky-collage-2020-10-04T104102.770

من يتجسس على كاميرات هواتفنا وكيف نحميها؟

أخبار متعلقة
9998774298

الخبراء يحذرون من ازدياد أعداد مواقع التصيد الإلكتروني!

5a4d5f6f8d046

نصائح لتفادي التجسس على هاتفك

poco-x3-18_1-768x512

غوغل تزيل تطبيقا موثوقا من متجرها الإلكتروني

انستجرام

كيفية حفظ المقاطع الصوتية في إنستغرام Reels !

175b9ccc-3d05-430a-ada0-b20bf651a4d5_16x9_1200x676

تجربة ألمانية لتخزين الضوء ونقله

20191025_1572008027-757523

واشنطن تهدد بإغلاق تطبيق تيك توك