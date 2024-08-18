تحذير من "رسالة غريبة" تستهدف واتساب.. احذفها فورا

الوكيل الإخباري- تم وضع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp في حالة تأهب حمراء بعد عودة ظهور عملية احتيال مثيرة للقلق، بعد أن أصدر فريق Action Fraud تحذيرًا عاجلًا من "الرسائل الغريبة" التي تظهر فجأة على التطبيق.



ويستخدم قراصنة الإنترنت هذه الهجمات الأخيرة لاختراق حسابات الأصدقاء والعائلة على واتساب، من خلال إرسال رسالة احتيالية لخداع الأشخاص لتسليم الأموال عبر التظاهر بأنهم أحد أفراد العائلة ويحتاجون للمساعدة.



"احذر من رسالة غريبة تستهدف واتساب "

في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع أكس، حذر المركز الوطني لمكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة مستخدمي واتساب قائلًا: "هل تلقيت طلبًا غير عادي على واتساب من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء؟ إذا تلقيت رسالة غريبة، فاتصل دائمًا بالشخص خارج واتساب لتأكيد هويته".







وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، غالبًا ما تبدأ عمليات الاحتيال هذه برسالة تقول ببساطة "مرحبا أمي"، حيث يتصرف الهاكرز كما لو كانوا أحد أفراد العائلة وعادةً ما يقولون إنهم فقدوا هواتفهم ويحتاجون إلى مساعدة مالية عاجلة لاستبدالها.



وبمجرد رد الضحية، سيطالبهم اللصوص عبر الإنترنت الذين ينتحلون صفة فرد من العائلة بتحويل الأموال إلى حساب مصرفي. قد تبدو "الرسالة الغريبة" من شخص في ورطة بالفعل، ولكنها حيلة خادعة كلفت العديد من مستخدمي واتساب آلاف الجنيهات خلال الفترة الماضية.



وعادةً ما يكون كبار السن من مستخدمي واتساب هم الأكثر عرضة للوقوع ضحايا لهذا الهجوم، حيث أوضحت إحصائيات المكتب الوطني لاستخبارات الاحتيال ومكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، كان هناك 414 تقريرًا عن هجمات كلفت الضحايا إجمالي 467.208 جنيهات إسترلينية، وهذا مبلغ ضخم من المال.



إذا تلقيت أي رسائل واردة من رقم غير معروف على واتساب، فكن حذرًا لأنها قد تكون عملية احتيال. تنص عملية الاحتيال على أن أي شخص يتلقى رسالة نصية "غريبة" من "أحد أفراد العائلة" غير متأكد من هويته الحقيقية، يجب عليه الاتصال بالشخص مباشرة وعدم الرد على الرسالة الواردة إلى حسابه.



كما ينصح المركز الوطني للإبلاغ عن الاحتيال والإنترنت في المملكة المتحدة مستخدمي واتساب بضرورة حظر المرسل حتى لا يتم تلقي المزيد من الدردشات.



إلى جانب هذه النصائح، لدى شركة واتساب أيضًا نصائحها الخاصة لمساعدة المستخدمين على البقاء آمنين على منصتها، حيث تقول الشركة المملوكة لفيسبوك: "إذا كانت الرسالة تبدو مشبوهة أو تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فلا تنقر عليها أو تشاركها أو تعيد توجيهها".



إذا ظهرت لك أي رسائل جديدة في دردشاتك، فكن حذرًا وفكر قبل الرد. وكأفضل الممارسات، إذا لم تكن متأكدًا من هوية من كتب الرسالة التي تلقيتها، فلا تقم بإعادة توجيهها، وإذا لم تكن متأكدًا من هوية جهة اتصال غير معروفة، فاطرح عليهم سؤالًا شخصيًا لتأكيد هويتهم. أما إذا كانت الرسالة قادمة من جهة اتصال معروفة بالفعل، يمكنك أيضًا إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو معهم لتأكيد هويتهم.