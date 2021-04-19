تحذير من نقص عالمي محتمل في محركات الأقراص الصلبة

الوكيل الاخباري - رأى موقع التكنولوجيا الصيني "HKEPC" أن ارتفاع شعبية العملة المشفرة الجديدة "ChiaCoin" قد يؤدي إلى نقص في محركات الأقراص الثابتة حول العالم.

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وأفيد في هذا الصدد بأن المستخدمين في الصين بدأوا في شراء محركات الأقراص الصلبة وأقراص التخزين "SSD" على نطاق واسع، فيما تحظى الأجهزة ذات الذاكرة من 4 إلى 18 تيرابايت بشعبية خاصة.



ولم يعد من الممكن في الصين بعد تداول عملة "ChiaCoin" المشفرة، التي أصدرها برام كوهين، صاحب بروتوكول بت تورنت الشهير لتبادل الملفات، ولكن المعدنين بدأوا بالفعل في شراء الأجهزة للمستقبل.



وفقا للمحللين، نظرا لتركيز الإنتاج في الصين، فإن نقص أجهزة التخزين سيؤثر أولا على السوق المحلية، وسوف يمتد فيما بعد إلى الخارج.



وكان نيكولاي بيتروف، رئيس قسم شراء التكنولوجيا الرقمية في شركة "سيتيلينك" الروسية قد صرّح في 10 فبراير بأن أسعار الإلكترونيات ارتفعت منذ بداية العام بنسبة تتراوح بين 5-20٪، حسب فئة المنتج، مشيرا إلى وجود نقص في المكونات الأساسية للإلكترونيات، مثل المصفوفات والشاشات والذاكرة، وخاصة بطاقات الفيديو في السوق العالمية، ويصنع 80٪ من هذه الأجزاء في الصين.



وذُكر في 27 فبراير أن علماء أمريكيين اكتشفوا أن كمية هائلة من الكهرباء يتم استغلالها في العالم لتعدين العملات المشفرة، وخاصة عملات البيتكوين، وهذا يشكل تهديدا لمناخ الأرض.

روسيا اليوم