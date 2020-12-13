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الأحد، 13-12-2020 12:02 م

تحذير من وضع الهاتف في الأرز بعد سقوطه في الماء

هاتف-في-الارز


الوكيل الاخباري - يلجأ الكثير من الاشخاص إلى وضع الهاتف الذكي في الأرز الجاف بعد سقوطه في الماء، لاعتقادهم أنها توفر نتائج أسرع، ما يجعلها أكثر طريقة شائعة لإنقاذ الهواتف المبللة، لكن أكد خبراء مؤخرا أن تلك "خرافة تتوارثها الأجيال".

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حيث أكدت خبيرة الهواتف ومديرة التشغيل الرئيسية لشركة "SellCell"، سارة ماكونومي، أن وضع الهاتف في الأرز الجاف يمكن أن يتسبب في إتلافه وتدميره بالكامل، بحسب موقع "بست لايف".

 

وتوضح الخبيرة أنه يمكن للنشا الموجود في الأرز التسريع من عملية التآكل داخل الهاتف الذكي، والتي تحدث عندما يتسرب السائل إلى الجهاز ويبدأ في الصدأ".

كما نوهت من أنه يمكن أن تعلق جزيئات صغيرة من الأرز في أي من فتحات الشحن بالهاتف، مما قد يؤدي إلى تعطل المنفذ الخاص بالشحن.


فيما يؤكد إيان كيلي، الموظف السابق في قطاع الاتصالات المتنقلة، ونائب الرئيس الحالي للعمليات في شركة "نيوليف ناتشورالز" إنه رأى كمية كبيرة من الهواتف الذكية التي تضررت بفعل وضعها في الأرز الجاف أكثر من المياه، وذلك خلال فترة عمله في سوق الهواتف المحمولة.


ويشرح كيلي أن المشكلة في حبات الأرز هي أنه يمكن أن تقع بسهولة في منفذ الشحن ومقبس سماعة الرأس، مما قد يحدث إزعاجا مؤقت أو ضرر دائم، وذلك اعتمادا على مدى تعثره ومدى عبث المالك به.


وعن أفضل الطرق البديلة لإنقاذ الهواتف المبللة، يوضح ديفيد لينش، خبير الهواتف أن التهوية الجيدة تتساوى مع كفاءة الأرز الجاف في إزالة الرطوبة من الهاتف.


كما ينصح بالاعتماد على الهواء المتدفق لإصلاح الهاتف الرطب بدلا من الأرز الجاف، حيث يتطلب من مستخدمي الهواتف أن يتركوا هاتفهم في منطقة جافة مع بعض تدفق الهواء على الهاتف للمساعدة في إزالة الرطوبة، كما أنه يمكن حتى وضعه أمام مروحة تهب الهواء البارد "للمساعدة في عملية التجفيف".

 

سبوتنيك

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