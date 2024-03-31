تحذير هام لمستخدمي شبكة "الواي فاي" في المحلات العامة

الوكيل الإخباري- عادة ما يلجأ المستخدم إلى استعمال الإنترنت من نقاط الاتصال بشبكات الواي فاي العامة لتوفير باقة اتصال البيانات بهاتفه الذكي أو توصيل أجهزة اللاب توب بدون الحاجة إلى مودم الاتصالات الهاتفية الجوالة.

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ولكن تظهر مشكلة في جميع الحالات تتمثل من الناحية النظرية في إمكانية وصول القراصنة والمحتالين إلى بيانات المستخدم عبر الشبكة اللاسلكية العامة وتسريب برامج ضارة وأكواد خبيثة على أجهزة المستخدم.



ومن ضمن العوامل الحاسمة في هذا الأمر مدى درجة الأمان، التي تتمتع بها شبكة الواي فاي العامة، ومدى الثقة، التي يتمتع بها مشغل الشبكة اللاسلكية.



وفيما يلي يقدم المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بألمانيا مجموعة من تدابير الأمان، التي يجب مراعاتها عند استعمال شبكات الواي فاي العامة



يجب تشغيل شبكة الواي فاي عند الحاجة إليها فقط؛ لأن وظيفة شبكة الواي فاي المعطلة لا توفر أي فرصة للقراصنة لاختراق أجهزة المستخدم.



نظرًا لأنه يتاح لمشغل شبكة الواي فاي إمكانية اختيار اسم نقطة الوصول بحرية، فإنه يمكن للقراصنة أيضًا إنشاء نقاط وصول بأسماء معروفة أو شائعة لخداع المستخدمين واختراق البيانات أو إعادة توجيهها إلى مواقف الويب المزيفة.



يتعين على المستخدم تعطيل وظيفة تسجيل الدخول التلقائي والقيام بعملية تسجيل الدخول إلى نقطة الاتصال يدويًا، وبهذه الطريقة يتمكن المستخدم من التخلص من حيل القراصنة، والتي تعتمد على وظيفة تسجيل الدخول التلقائي.



يجب على المستخدم أيضًا تعطيل مشاركة الملفات والأدلة في الأجهزة المستخدمة في نقطة الوصول، وإلا سيكون جهاز المستخدم ظاهرًا للآخرين في شبكة الواي، وقد يتمكنون من الوصول إلى البيانات دون ملاحظته.



من الأفضل عدم استعمال شبكات الواي فاي العامة في إرسال البيانات السرية مثل معلومات الحساب أو كلمات المرور. وفي حالة الضرورة، يجب أن يتم ذلك عبر الشبكة الافتراضية الخاصة VPN، ويمكن للمستخدم العادي الوصول إلى شبكة VPN من الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أو من خلال الكثير من الشركات الأخرى.



وفي حالة توافر جهاز راوتر مناسب فإنه يمكن إعداده كسيرفر VPN واستعماله لإنشاء اتصالات VPN مع جميع الأجهزة أثناء التنقل، وهناك العديد من أجهزة الراوتر، التي توفر خيار شبكة VPN من إنتاج شركتي آسوس وتي بي لينك، ومع هذه الأجهزة يتم استعمال برنامج Wireguard المجاني، والذي يتم إعداده بسهولة نسبيًا.

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