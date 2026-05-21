الخميس 2026-05-21 01:45 م

تحذير هام لمستخدمي "واتساب".. ثغرة أمنية خطيرة تهدد مليارات الحسابات

تحذير عاجل لمستخدمي "واتساب".. ثغرة أمنية خطيرة تهدد مليارات الحسابات
تعبيرية
 
الخميس، 21-05-2026 01:14 م
الوكيل الإخباري-   حذّرت شركة ميتا بلاتفورمز من وجود ثغرتين أمنيتين خطيرتين في تطبيق واتساب، قد تؤثران على الأجهزة العاملة بأنظمة iOS وأندرويد وويندوز، داعية المستخدمين إلى تحديث التطبيق بشكل فوري لتجنب أي محاولات اختراق محتملة.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن أكثر من ملياري مستخدم يعتمدون على واتساب يوميًا، ما يجعل أي تهديد أمني مرتبط بالتطبيق محل اهتمام واسع، رغم تأكيدها أن الثغرتين لا تعنيان وجود اختراق نشط تلقائي.

وأكدت ميتا أن استخدام واتساب يبقى آمنًا في حال الالتزام بإجراءات الحماية الموصى بها، وعلى رأسها تحديث التطبيق باستمرار وتجنب فتح الروابط أو الملفات المشبوهة.

وتتعلق إحدى الثغرات بطريقة معالجة الرسائل التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد تحتوي على محتوى مدمج مثل معاينات الروابط أو مقاطع الفيديو، ما قد يُستغل لتحفيز النظام على فتح محتويات خارجية بشكل غير آمن.

أما الثغرة الثانية فتؤثر بشكل خاص على مستخدمي واتساب على أجهزة ويندوز، حيث يمكن أن تستغل المرفقات مثل المستندات وملفات PDF لتنفيذ عمليات ضارة عند تحميلها، وقد تؤدي إلى تثبيت برمجيات خبيثة في حال تفاعل المستخدم معها.

ودعت الشركة جميع المستخدمين إلى تحديث التطبيق فورًا عبر المتاجر الرسمية، إضافة إلى تحديث أنظمة التشغيل عند توفر التحديثات الجديدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مركز صيانة كيا الأردن يطلق فعالية وطنية تفاعلية احتفالًا بعيد الاستقلال الأردني

أخبار الشركات مركز صيانة كيا الأردن يطلق فعالية وطنية تفاعلية احتفالًا بعيد الاستقلال الأردني

غت

فيديو منوع 5 مهدئات طبيعية قد تغير مزاجك بالكامل.

8ه

فيديو منوع فوائد الرمان

ففف

فيديو منوع لماذا عينك فجاة ترتعش؟

مخاطر المشروبات الصيفية المثلجة

طب وصحة مخاطر المشروبات الصيفية المثلجة

هنهنهن

فيديو منوع تصريح محمد عساف عن فضل شاكر يثير تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل

الشرع سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا

عربي ودولي الشرع سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا

تحذير عاجل لمستخدمي "واتساب".. ثغرة أمنية خطيرة تهدد مليارات الحسابات

تكنولوجيا تحذير هام لمستخدمي "واتساب".. ثغرة أمنية خطيرة تهدد مليارات الحسابات



 
 






الأكثر مشاهدة

 