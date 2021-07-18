تحطيم الرقم القياسي لسرعة الإنترنت في اليابان

الوكيل الإخباري - تبدو سجلات سرعة الإنترنت التي تصل إلى عدة جيجابت قبل عقد من الزمان الآن بطيئة.

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إذ حطم الباحثون في المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات NICT الرقم القياسي لسرعة الإنترنت بمعدل بلغ 319 تيرابت في الثانية.



وهذا ضعف الرقم القياسي السابق لسرعة الإنترنت البالغ 178 تيرابت في الثانية الذي سجله المهندسون في اليابان والمملكة المتحدة قبل عام.



وتم إجراء اختبار السرعة في معمل باستخدام تقنية الألياف البصرية المتقدمة. وتحتوي العديد من كابلات الألياف الضوئية على نواة واحدة والكثير من البطانة أو التغطية لحماية البيانات بالداخل.

واستخدم نظام NICT خيطًا تجريبيًا من كابل الألياف الضوئية بأربعة نوى موجودة في كابل بحجم خط الألياف البصرية القياسي تقريبًا.



وقال NICT في ورقة بحثية عن التجربة: تعد الألياف الرباعية النواة ذات القطر القياسي للبطانة جذابة للتبني المبكر للألياف في الوصلات العالية الإنتاجية والبعيدة المدى.

وذلك بالنظر إلى أنها متوافقة مع البنية التحتية للكابلات التقليدية. ومن المتوقع أن تتمتع بموثوقية ميكانيكية يمكن مقارنتها بالألياف الأحادية النواة.



وقام NICT بإرسال البيانات من خلال أجزاء ملفوفة من الألياف الضوئية تحاكي مسافة إرسال تبلغ 3001 كيلومتر دون تدهور الإشارة أو السرعة. ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. كما كانت طريقة تحقيق هذه السرعة معقدة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية