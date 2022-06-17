الجمعة 17-06-2022
الوكيل الاخباري
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تحقق من أمن حساباتك على الفور.. 24 مليار اسم مستخدم تسربت إلى الويب المظلم

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الجمعة، 17-06-2022 05:10 م

تحقق من أمن حساباتك على الفور.. 24 مليار اسم مستخدم تسربت إلى الويب المظلم

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الوكيل الإخباري- نشرت Digital Shadows، الشركة الرائدة في مجال استخبارات التهديدات والحماية من المخاطر الرقمية، دراسة جديدة تحدد حجم اختراق كلمات المرور عالميا.

وكشف الخبراء أن هناك أكثر من 24 مليار اسم مستخدم ومجموعات كلمات مرور متداولة في أسواق مجرمي الإنترنت، والعديد منها على الويب المظلم، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 65% عن التقرير السابق في عام 2020.

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وتشير الدراسة إلى أن عددا صادما منهم يستخدمون كلمات مرور سهلة للغاية، على الرغم من التحذيرات المتكررة.

ويتم تداول العديد منها على شبكة الإنترنت المظلمة حيث يختبأ مجرمو الإنترنت.

ومن المثير للقلق أن الناس يواصلون استخدام كلمات مرور سهلة التخمين. ووجدت Digital Shadows أن كلمة "password" جنبا إلى جنب مع كلمة "qwerty" الكلاسيكية، تصنف من بين أفضل 50 كلمة مرور شائعة سهلة التخمين بشكل لا يصدق على الويب.

كما توصلت الدراسة إلى أن واحدا من كل 200 تقريبا يستخدم كلمة السر "123456".

ويقول خبراء شركة Digital Shadows إن 49 كلمة مرور من أصل 50 كلمة مرور شائعة الاستخدام يمكن "اختراقها" في أقل من ثانية واحدة عبر أدوات سهلة الاستخدام ومتوفرة بشكل شائع في المنتديات الإجرامية.

ويمكن لإضافة رمز خاص مثل # أو * أن يزيد نحو 90 دقيقة إلى الوقت الذي يستغرقه المحتال في حل كلمة المرور.

وبمجرد أن يخرق المتسلل قاعدة بيانات كلمات المرور ويأخذ البيانات، يمكنه المضي قدما في فعل شيء يسمى حشو بيانات الاعتماد، حيث يجرب نفس أسماء المستخدمين وكلمات المرور على الكثير من المواقع الأخرى، لمعرفة ما إذا كنت تستخدم نفس تفاصيل تسجيل الدخول.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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