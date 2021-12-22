تحميل بيانات حساب تويتر الخاص بك

الوكيل الإخباري - يفضل الكثيرون استخدام المنصة تويتر للتواصل الاجتماعي بدلًا من فيسبوك أو غيرها من المنصات الأخرى وبالتالي تكون حساباتهم نشطة بشكل أكبر من غيرهم من المستخدمين لأنهم يستخدمون المنصة بشكل مكثف.

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وتوفر لك المنصة اختيارًا يسمح لك بتحميل بيانات حسابك بالكامل إلى هاتفك أو حاسوبك، وتشمل هذه البيانات جميع التغريدات التي نشرتها بالإضافة إلى أي صورة أو متابعة تمت عبر حسابك.





ويمكنك القيام بذلك عبر تطبيق تويتر في الهاتف المحمول أو الموقع الخاص بهم مباشرةً.

تعمل هذه الطريقة عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو الموقع الخاص بتويتر، وقد تختلف اختيارات الواجهة لكنها تحمل الاسم نفسه وتكون في المكان ذاته.





ويجب عليك في البداية التوجه إلى قسم الإعدادات والخصوصية لحسابك عبر التطبيق أو الموقع. ومن ثم تتوجه إلى قسم حسابك الخاص.



وبعد ذلك تقوم باختيار تحميل سجل بياناتك لدى المنصة، وينقل هذا إلى الصفحة إدخال كلمة المرور وتأكيد حسابك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية