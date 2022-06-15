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الأربعاء، 15-06-2022 10:44 ص

تخطط أدوبي لجعل الفوتوشوب على الويب مجانا للجميع

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الوكيل الإخباري - بدأت شركة أدوبي باختبار إصدار مجاني للاستخدام من نسخة الويب من فوتوشوب، وتخطط لفتح الخدمة للجميع كطريقة لتعريف المزيد من المستخدمين بالتطبيق.

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وتختبر الشركة الآن الإصدار المجاني في كندا، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى نسخة الويب من فوتوشوب من خلال حساب أدوبي مجاني.


وتصف الشركة الخدمة بأنها فريميوم، وتخطط لإيقاف بعض الميزات الحصرية للمشتركين الذين يدفعون رسومًا. وتكون الأدوات الكافية متاحة مجانًا لأداء ما تعتبره الشركة وظائف أساسية في فوتوشوب.


وتقول الشركة: نريد أن نجعل الوصول إلى فوتوشوب أكثر سهولة ويسهل على المزيد من الأشخاص تجربته وتجربة المنتج.


وأصدرت الشركة نسخة الويب من فوتوشوب للمرة الأولى في شهر أكتوبر، حيث قدمت نسخة مبسطة من التطبيق يمكن استخدامها للتعامل مع التعديلات الأساسية.


وحققت الطبقات وأدوات التحرير الأساسية قفزة كبيرة. ولكن الخدمة لم تقترب من تضمين النطاق الكامل لميزات التطبيق.


وبدلاً من ذلك، قامت أدوبي بتأطيرها بشكل أساسي كأداة تعاون. أي وسيلة للفنان لمشاركة صورة مع الآخرين وجعلهم يصلون إليها مع ترك بعض التعليقات التوضيحية وإجراء بعض التعديلات الصغيرة، ومن ثم إعادتها مرة أخرى.


وفي الأشهر التي تلت ذلك، أجرت أدوبي عددًا قليلاً من التحديثات على الخدمة. وبدأت أيضًا في فتحها خارج حالات استخدام التعاون.


وكان ينبغي في السابق مشاركة مستند عبر الويب من تطبيق سطح المكتب. ولكن يمكن الآن لأي مشترك في فوتوشوب تسجيل الدخول وبدء مستند جديد مباشرةً من الويب.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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