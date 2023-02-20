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الإثنين، 20-02-2023 02:18 م

تدابير مهمة لحماية بياناتكم من السرقة على الإنترنت

امن-البيانات-على-خدمات-التخزين-السحابي


الوكيل الإخباري - قالت بوابة تكنولوجيا المعلومات "هايزه أونلاين" إن أي حساب يتم إنشاؤه على شبكة الإنترنت يمكن من حيث المبدأ اختراقه عبر العديد من الحيل مثل تصيد البيانات عبر رسائل البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن الأمان بنسبة 100% أمر غير ممكن حتى الآن.

عدم النقر على المرفقات والروابط
وأضافت البوابة الألمانية أنه يتعين على المستخدم توخي الحيطة والحذر أثناء التعامل على شبكة الإنترنت، حيث ينبغي عدم النقر على المرفقات أو الروابط في رسائل البريد الإلكتروني الواردة من مرسلين غير معروفين، فعلى سبيل المثال ينبغي عدم استدعاء الحساب المصرفي عبر رابط في رسالة بريد إلكتروني بدلاً من المتصفح.

وينصح الخبراء في الوقت ذاته بتحديث البرامج مثل نظام التشغيل وبرنامج الحماية من الفيروسات بانتظام.

ويجب أيضاً استخدم كلمة مرور آمنة وقوية لكل حساب على حدة، كما أن المصادقة ثنائية العوامل توفر أماناً إضافياً.
إجراء سريع
وإذا كان هناك اشتباه في سرقة البيانات، فيجب اتخاذ إجراء سريع، على سبيل المثال إذا تم خصم أموال من الحساب المصرفي دون إذن، فيجب على الفور اتخاذ الإجراءات التالية:

- غلق الحساب.

- الاتصال بالبنك لتوضيح الحادث ووقف التحويلات المحتملة.

- تقديم بلاغ للشرطة.

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