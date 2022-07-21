تدوين الملاحظات على مواقع الويب التي تزورها.. ميزة مرتقبة لـ غوغل كروم

الوكيل الإخباري - عندما لا تكفي الإشارات المرجعية وحدها، غالباً ما نحفظ صفحات الويب التي نريد زيارتها لاحقًا باستخدام أدوات مثل “بوكيت” و “إيفرنوت”. تسمح هذه الأنظمة الأساسية بالمزامنة متعددة الأجهزة، ويمكنك حتى تدوين الملاحظات عند حفظ صفحات الويب.



ومن هنا فكر مطورو غوغل بتقديم هذه الميزة افتراضيًا على متصفح كروم، حيث كانت جهود التطوير مستمرة على مدار الأشهر الأربعة الماضية على الأقل بشأن القدرة على إضافة تعليق توضيحي لصفحات الويب داخل كروم.

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ومن المتوقع أن يتم إضافة هذه الميزة على شكل قارئ “بي دي إف” حيث يمكن للمستخدم إضافة ملاحظة، عبر تحديد نص في المستند والنقر بزر الماوس الأيمن فوقه، ومن ثم تحديد “إضافة تعليق” من قائمة السياق لإنشاء ملاحظة. وبمجرد إنشاء ملاحظة، سيتم تمييز النص المحدد باللون الأرجواني. وبالمثل، يمكنك أيضًا النقر بزر الماوس الأيمن فوق الصور والروابط المعروضة وإلحاق الملاحظات بها.



وبحسب المصادر، فإن لوحة جانبية ستحتوي على جميع ملاحظاتك المحفوظة على متصفح كروم. ستظهر هذه اللوحة تلقائياً عند زيارة عنوان ويب قمت بإنشاء ملاحظات عليه مسبقاً. سيؤدي النقر فوق إحدى الملاحظات المعروضة في هذه اللوحة إلى تمرير النص المميز المقابل في العرض. تُظهر هذه المعاينة الأولية أن كل ملاحظة في الشريط الجانبي بها قائمة بجانبها مع خيارات لتحرير الملاحظة أو حذفها.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من إضافة ملاحظات إلى صفحات الويب حتى بدون تحديد نص أو عناصر أخرى معروضة. يجب أن تكون قادرًا على النقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الصفحة والنقر فوق الخيار لإضافة ملاحظة من قائمة السياق. يمكن أن تثير هذه الملاحظات ذاكرتك وتشرح سبب حفظك لصفحة الويب. يمكن للمصممين والمطورين استخدام الميزة لتدوين الملاحظات السياقية على المواقع التي ينشئونها، وسيقوم كروم بمزامنة الملاحظات عبر الأجهزة بسهولة.



يبدو أن الميزة لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، ويمكن أن تطرأ عليها تغييرات قبل أن تشق طريقها إلى إصدارات كروم القادمة.

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