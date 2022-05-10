ترسل الصور مباشرة إلى الدماغ... نظارة ذكية تشكل أملا جديدا للمكفوفين

الوكيل الإخباري - النظارات الذكية التي يمكن أن تساعد المكفوفين على الرؤية مرة أخرى كانت في فترات سابقة جزءاً من الخيال، ولكنها الآن قد تصبح قريبة من أن تكون واقعًا ملموساً، وذلك بعد أن تمكن باحثون هولنديون من تطوير نظارة ذكية تمكن هذه الفئة من الرؤية مجدداً.

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تطوير نظارة ذكية تمكن المكفوفين من الرؤية

وفي التفاصيل، يعمل باحثون هولنديون من جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا على تطوير نظارات ذكية تمكن المكفوفين من الرؤية دون استخدام أعينهم، عن طريق إرسال الصور مباشرة إلى الدماغ.

تفاصيل النظارة الذكية

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تأتي النظارات الذكية بكاميرا تلتقط الصور الثابتة وتنقلها لاسلكيًا عبر موجات الراديو، إلى شريحة دماغية صغيرة مثبتة على القشرة البصرية،

وتتجاوز هذه الموجات أيضًا الأعصاب بين العين والدماغ، وتصل مباشرة إلى الجزء المسؤول عن معالجة البيانات المرئية في الدماغ، بحيث يتم ترجمتها إلى صور يمكن رؤيتها.

تقنية الذكاء الاصطناعي

وقد تم تطوير النظارة بواسطة شركة “Envision”، الهولندية ومقرها لاهاي، وذلك بعد أن اتخذت أحدث نسخة من “نظارات غوغل” وأضافت إليها تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة، بحسب "سي إن إن"، أن البرنامج المستخدم “OCR”، والمقصود به “التعرف الضوئي على الأحرف البصرية”، الأسرع والأكثر دقة حالياً، وهو قادر على قراءة أي نص بأكثر من 60 لغة على أي نوع من الأسطح من ملصقات المواد الغذائية إلى خط اليد.

سيدتي

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