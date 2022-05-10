الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأميرة بسمة بنت علي تشارك في المؤتمر الدولي للغابات في سيول

حوارية عن التعديلات الدستورية بالكرك

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزبن والحياري

الحكومة: 150 ألف مطلوب على دين مدني في الأردن

ندوة بالجامعة الهاشمية عن السلامة الرقمية

المركزي: توجه لإنشاء بوابة الكترونية لتداول سندات ادخار للافراد

اصابة بحادث دهس في شارع مكة

البيت الأبيض: الأردن قوة حاسمة

تعرّف على الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

كشف تفاصيل مقتل خمسيني طعنا في إربد

الثلاثاء، 10-05-2022 03:06 م

ترسل الصور مباشرة إلى الدماغ... نظارة ذكية تشكل أملا جديدا للمكفوفين

590x393_uploads,2021,09,21,74e0040fab


الوكيل الإخباري - النظارات الذكية التي يمكن أن تساعد المكفوفين على الرؤية مرة أخرى كانت في فترات سابقة جزءاً من الخيال، ولكنها الآن قد تصبح قريبة من أن تكون واقعًا ملموساً، وذلك بعد أن تمكن باحثون هولنديون من تطوير نظارة ذكية تمكن هذه الفئة من الرؤية مجدداً.

اضافة اعلان

 

تطوير نظارة ذكية تمكن المكفوفين من الرؤية
وفي التفاصيل، يعمل باحثون هولنديون من جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا على تطوير نظارات ذكية تمكن المكفوفين من الرؤية دون استخدام أعينهم، عن طريق إرسال الصور مباشرة إلى الدماغ.

 

تفاصيل النظارة الذكية
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تأتي النظارات الذكية بكاميرا تلتقط الصور الثابتة وتنقلها لاسلكيًا عبر موجات الراديو، إلى شريحة دماغية صغيرة مثبتة على القشرة البصرية،
وتتجاوز هذه الموجات أيضًا الأعصاب بين العين والدماغ، وتصل مباشرة إلى الجزء المسؤول عن معالجة البيانات المرئية في الدماغ، بحيث يتم ترجمتها إلى صور يمكن رؤيتها.

 

تقنية الذكاء الاصطناعي
وقد تم تطوير النظارة بواسطة شركة “Envision”، الهولندية ومقرها لاهاي، وذلك بعد أن اتخذت أحدث نسخة من “نظارات غوغل” وأضافت إليها تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الشركة، بحسب "سي إن إن"، أن البرنامج المستخدم “OCR”، والمقصود به “التعرف الضوئي على الأحرف البصرية”، الأسرع والأكثر دقة حالياً، وهو قادر على قراءة أي نص بأكثر من 60 لغة على أي نوع من الأسطح من ملصقات المواد الغذائية إلى خط اليد.

 

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
c37182658f433fb0df2393dad0124b39

كيفية قراءة رسائل الواتساب دون علم المرسل نهائيا

sadd

خسارة تريليون دولار خلال 3 أيام.. ماذا يحصل مع شركات التكنولوجيا العالمية؟

5aceaf5f-2631-44b1-917f-b034456ecbf8

ميتا تفتتح أول متجر تجزئة فعلي لها في كاليفورنيا

104100

كيف تشغل فلاش الهاتف وتغلقه بالصفير؟

كيفية-حذف-جميع-رسائل-البريد-الإلكتروني-Gmail-على-هاتفك-الأندرويد

طريقة لحذف رسائلك كاملة من Gmail

56673685-df29-4e64-98b2-a6beda8df35d

'مبرمج القرن' يكشف عن 54 مشروعاً ابتكارياً للأطفال والشباب في دبي

أخبار متعلقة
ز

علماء يحذرون مستخدمي الهاتف المحمول - تفاصيل