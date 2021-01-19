تركيا تفرض حظرًا على الإعلانات عبر تويتر

الوكيل الإخباري _ اعلنت أنقرة عن قرارها بحظر الإعلانات عبر تويتر و Periscope و Pinterest ، وذلك بعد أن فشلت في تعيين ممثلين قانونيين محليين في تركيا بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي.

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وبموجب القانون، فإن شركات التواصل الاجتماعي التي لا تعين مثل هؤلاء الممثلين عرضة لسلسلة من العقوبات، بما في ذلك الخطوة الأحدث من الهيئة التركية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات BTK.



ويسمح القانون للسلطات التركية بإزالة المحتوى من المنصات، بدلاً من حجب الوصول كما فعلت في الماضي.





وقالت القرارات الأخيرة في الجريدة الرسمية للبلاد: إن حظر الإعلانات دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.



