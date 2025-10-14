ترند يتصدر السوشال ميديا.. ميزة Memories بين السحب والدفع ماذا يحدث حقا؟

حيث أعلنت سناب شات أن المستخدمين الذين يتجاوزون حد التخزين المجاني البالغ 5 جيجابايت سيحتاجون للاشتراك في خطة مدفوعة للحصول على مساحة إضافية. هذا القرار يأتي في إطار سعي الشركة لتعزيز إيراداتها مع زيادة المحتوى المرفوع على التطبيق.
وتوفر سناب شات عدة خطط اشتراك بأسعار مختلفة لتناسب مختلف المستخدمين، مع خيارات للدفع الشهري أو السنوي. وتفاعل المستخدمون على نطاق واسع مع هذا التحديث، حيث تنوعت الآراء بين مؤيد ومعارض.
حتى الآن، لم تؤكد سناب شات بشكل رسمي ما إذا كانت ستبدأ فعليًا بفرض الرسوم على جميع المستخدمين، مما يترك المجال مفتوحًا للتكهنات حول مستقبل هذه الخدمة. فهل سيتم تطبيق الرسوم أم ستتراجع الشركة عن القرار؟ يبقى هذا السؤال محور اهتمام متابعي التطبيق.
