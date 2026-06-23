ترى وتسمع وتتذكّر كل شيء.. ابتكار جديد يثير التساؤلات - فيديو

الوكيل الإخباري- دخلت شركة «إكس جيمي» الصينية سوق النظارات الذكية عبر نظارة «MemoMind One»، التي تجمع بين وظائف الشاشة الثانوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وتتميز النظارة بخفة الوزن وعمر بطارية يصل إلى 16 ساعة، مع دعم الترجمة الفورية والملاحة والإشعارات وعرض المعلومات داخل مجال الرؤية. كما تضم سماعات مدمجة وتدعم الأوامر الصوتية.