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ترى وتسمع وتتذكّر كل شيء.. ابتكار جديد يثير التساؤلات - فيديو

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النظارة الذكية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 08:48 ص

الوكيل الإخباري-   دخلت شركة «إكس جيمي» الصينية سوق النظارات الذكية عبر نظارة «MemoMind One»، التي تجمع بين وظائف الشاشة الثانوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

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وتتميز النظارة بخفة الوزن وعمر بطارية يصل إلى 16 ساعة، مع دعم الترجمة الفورية والملاحة والإشعارات وعرض المعلومات داخل مجال الرؤية. كما تضم سماعات مدمجة وتدعم الأوامر الصوتية.


في المقابل، أثارت بعض مزاياها جدلاً بسبب اعتمادها على تسجيل ما يسمعه المستخدم بشكل مستمر لإعداد ملخصات يومية، ما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية، إضافة إلى انتقادات لنظام التحكم وسعرها المرتفع.

 

 
 


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