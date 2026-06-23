ترى وتسمع وتتذكّر كل شيء.. ابتكار جديد يثير التساؤلات - فيديو

وتتميز النظارة بخفة الوزن وعمر بطارية يصل إلى 16 ساعة، مع دعم الترجمة الفورية والملاحة والإشعارات وعرض المعلومات داخل مجال الرؤية. كما تضم سماعات مدمجة وتدعم الأوامر الصوتية.
في المقابل، أثارت بعض مزاياها جدلاً بسبب اعتمادها على تسجيل ما يسمعه المستخدم بشكل مستمر لإعداد ملخصات يومية، ما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية، إضافة إلى انتقادات لنظام التحكم وسعرها المرتفع.
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