تزيين نتوء الشاشة في ماك بوك برو لجعله أجمل

الوكيل الإخباري - أعلنت آبل منذ فترة عن حواسيب ماك بوك برو الجديدة ذات المعالجات الجديدة ، بالإضافة إلى تصميم جديد للشاشة.





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وجاء التصميم الجديد لشاشة الحواسيب مع نتوء في منتصف الشاشة يشبه نتوء هواتف آيفون الحديثة. وتسبب هذا النتوء في ضجة عالمية كبيرة وإزعاج الكثير من المستخدمين.



ويتسبب هذا النتوء في مجموعة من الأخطاء البسيطة التي تحدث أثناء العمل مثل أن يختفي مؤشر الفأرة تحته أو أن يخفي جزءًا من التطبيقات تحته.

يعمل التطبيق بشكل بسيط للغاية وعبر واجهة بسيطة لا تحتوي على الكثير من التعقيدات. حيث تتكون الواجهة من قائمة للتأثيرات التي يمكن لك استخدامها.



وعندما تختار أحد التأثيرات الموجودة في التطبيق، فإنك تجدها تظهر معلقة من نتوء الشاشة في الأعلى.

ولا تظهر هذه التأثيرات طوال الوقت أثناء استخدامك للحاسوب، حيث تظهر فقط في حالة تحريك مؤشر الفأرة تحت النتوء مباشرةً.



ولا يستهلك التطبيق الكثير من موارد الحاسوب، وبالتالي تستطيع تركه يعمل لفترات طويلة أو أثناء عملك عبر الجهاز دون الخوف من تقليل اداءه أو استنزاف البطارية.



كما أن بطارية أجهزة ماك بوك برو الجديدة تعمل لأوقات طويلة مستمرة، ولذلك تستطيع ترك التطبيق يعمل لفترات طويلة.

ويستطيع التطبيق أيضًا إضافة نتوء وهمي لشاشة الأجهزة التي لا تمتلك نتوءًا خاصًا بها، وذلك حتى لا تشعر بالملل عند استخدامه.





ولا يظهر هذا النتوء الافتراضي الذي يضيفه التطبيق إلا عندما تقترب من الجزء العلوي للشاشة، حيث يظل مختفيًا حتى ذلك الوقت.







المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية