السبت 2026-01-17 05:05 م

تسريبات أبل 2026.. آيفون فولد يتضمن بصمة إصبع مخفية

السبت، 17-01-2026 03:28 م

الوكيل الإخباري-   كشفت مذكرات استثمارية أن هاتف iPhone Fold القابل للطي سيعتمد على بصمة الإصبع Touch ID بدلاً من Face ID.

وبحسب بيانات شركة GF Securities، سيأتي الهاتف بهيكل من الألومنيوم والتيتانيوم، مع شاشتين بقياس 7.8 بوصة داخلية و5.3 بوصة خارجية.


وعلى صعيد السوق، ورغم توقعات بانخفاض سوق الهواتف الذكية بنسبة 4% في 2026، يُنتظر أن ترفع أبل شحنات iPhone إلى 250 مليون وحدة بزيادة 2%، لترتفع حصتها السوقية إلى 21%، مدفوعة بالطلب القوي على سلسلة iPhone 17.

 

 
 


