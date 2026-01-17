تسريبات أبل 2026.. آيفون فولد يتضمن بصمة إصبع مخفية

الوكيل الإخباري- كشفت مذكرات استثمارية أن هاتف iPhone Fold القابل للطي سيعتمد على بصمة الإصبع Touch ID بدلاً من Face ID.

وبحسب بيانات شركة GF Securities، سيأتي الهاتف بهيكل من الألومنيوم والتيتانيوم، مع شاشتين بقياس 7.8 بوصة داخلية و5.3 بوصة خارجية.