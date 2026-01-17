تسريبات أبل 2026.. آيفون فولد يتضمن بصمة إصبع مخفية

وبحسب بيانات شركة GF Securities، سيأتي الهاتف بهيكل من الألومنيوم والتيتانيوم، مع شاشتين بقياس 7.8 بوصة داخلية و5.3 بوصة خارجية.
وعلى صعيد السوق، ورغم توقعات بانخفاض سوق الهواتف الذكية بنسبة 4% في 2026، يُنتظر أن ترفع أبل شحنات iPhone إلى 250 مليون وحدة بزيادة 2%، لترتفع حصتها السوقية إلى 21%، مدفوعة بالطلب القوي على سلسلة iPhone 17.
