الإثنين 2026-08-03 09:32 ص

تسريبات تكشف تفاصيل أول جهاز تتبع ذكي من غوغل

قيغ
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 08:42 ص

الوكيل الإخباري-   تكشف تسريبات جديدة عن اقتراب غوغل من إطلاق أول جهاز تتبع ذكي يحمل اسم Google Pixel Tag، لمنافسة أجهزة Apple AirTag وSamsung SmartTag.

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وبحسب التسريبات، سيأتي الجهاز بتصميم دائري صغير مزود بمكبر صوت مدمج، وسيعمل عبر شبكة Find Hub التابعة لغوغل لتحديد مواقع الأغراض المفقودة، مثل المفاتيح والحقائب.


كما أشارت المعلومات إلى ظهور الجهاز في قوائم متاجر أوروبية، ما يعزز احتمالات الإعلان عنه خلال حدث Made by Google المرتقب في أغسطس، إلى جانب دعم متوقع من هواتف Pixel 11.


ولا تزال تفاصيل مهمة، مثل دعم تقنية Ultra Wideband (UWB)، ونوع البطارية، والسعر، غير مؤكدة حتى الآن، بانتظار الإعلان الرسمي من غوغل.

 
 


gnews

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