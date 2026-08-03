تسريبات تكشف تفاصيل أول جهاز تتبع ذكي من غوغل

وبحسب التسريبات، سيأتي الجهاز بتصميم دائري صغير مزود بمكبر صوت مدمج، وسيعمل عبر شبكة Find Hub التابعة لغوغل لتحديد مواقع الأغراض المفقودة، مثل المفاتيح والحقائب.
كما أشارت المعلومات إلى ظهور الجهاز في قوائم متاجر أوروبية، ما يعزز احتمالات الإعلان عنه خلال حدث Made by Google المرتقب في أغسطس، إلى جانب دعم متوقع من هواتف Pixel 11.
ولا تزال تفاصيل مهمة، مثل دعم تقنية Ultra Wideband (UWB)، ونوع البطارية، والسعر، غير مؤكدة حتى الآن، بانتظار الإعلان الرسمي من غوغل.
-
أخبار متعلقة
-
مايكروسوفت تحذر من شبكات واي فاي الفنادق
-
واتساب يختبر ميزة جديدة لتنظيم المحادثات
-
سناب شات تطلق ميزة Now Playing بالتعاون مع سبوتيفاي
-
كيف تحرر مساحة في هاتفك من دون حذف تطبيقات؟
-
وكلاء ذكاء اصطناعي يغادرون بيئات الاختبار ويثيرون المخاوف
-
خبراء يحذرون من ميزة في الهاتف قد تهدد خصوصيتك
-
حرب التكنولوجيا تشتعل.. الصين ترد على قيود واشنطن
-
"جيميناي" يتحول إلى مساعد ذكي داخل مستندات غوغل