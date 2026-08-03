تسريبات تكشف تفاصيل أول جهاز تتبع ذكي من غوغل

الوكيل الإخباري- تكشف تسريبات جديدة عن اقتراب غوغل من إطلاق أول جهاز تتبع ذكي يحمل اسم Google Pixel Tag، لمنافسة أجهزة Apple AirTag وSamsung SmartTag.

اضافة اعلان



وبحسب التسريبات، سيأتي الجهاز بتصميم دائري صغير مزود بمكبر صوت مدمج، وسيعمل عبر شبكة Find Hub التابعة لغوغل لتحديد مواقع الأغراض المفقودة، مثل المفاتيح والحقائب.



كما أشارت المعلومات إلى ظهور الجهاز في قوائم متاجر أوروبية، ما يعزز احتمالات الإعلان عنه خلال حدث Made by Google المرتقب في أغسطس، إلى جانب دعم متوقع من هواتف Pixel 11.