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الأحد، 23-05-2021 03:27 م

تسريبات تكشف عن ميزة من واتسآب لمن يغير رقمه أو هاتفه!

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الوكيل الاخباري - كشفت تسريبات، الجمعة، أن تطبيق المراسلة الفوري الأمريكي "واتسآب" يعمل على إضافة ميزة ستسهل من حياة الذين يغيرون أرقامهم أو هواتفهم.

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وأفادت التسريبات أن "واتسآب" سيسمح قريبا بترحيل سجل الدردشة من رقم هاتف إلى آخر، وهو أمر مفيد جدا للأشخاص الذين يمتلكون هاتفين أو الذين يخططون لتغيير رقم هاتفهم، بحسب موقع "وابيتاإنفو".


وأضاف الموقع أن مطوري "واتسآب" يعملون فيما يبدو كذلك على المزامنة عبر الأنظمة الأساسية، لأنه في الوقت الحالي لا يمكن نقل سجل الدردشة الخاص بالمستخدمين من هاتف "أندرويد" إلى "آيفون" وكذلك العكس.


ولم يتم طرح هذه الميزة بعد، ولا توجد طريقة لمعرفة وقت حدوثها، ولكن بالنظر إلى لقطات الشاشة المسربة، فربما لن يمر وقت طويل على توفيرها لكل مستخدمي "واتسآب".

 

وكان تطبيق "واتسآب" المملوك لشركة "فيسبوك" أعلن عن تقييد تدريجي لوظائف التطبيق بما في ذلك الرسائل والمكالمات، لأولئك الذين لن يقبلوا التحديثات الجديدة للتطبيق بعد 15 مايو/ أيار الجاري.


وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت الشركة عن تأجيل تنفيذ الاتفاقية الجديدة من 8 فبراير/ شباط إلى 15 مايو/ أيار، حتى يتمكن المستخدمون خلال هذه الفترة من قراءة التحديثات وقبولها.

 

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