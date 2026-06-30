تسريب ضخم يكشف تفاصيل آيفون 18 برو قبل إطلاقه

09:58 ص

الوكيل الإخباري- كشفت وثائق ومصدر أن بيانات حساسة تتعلق بمكونات ومورّدين، إضافة إلى صور لطرازات "آيفون 18 برو" المرتقبة من "أبل"، تم تسريبها عبر مجموعة برامج فدية على الشبكة المظلمة "دارك ويب"، بعد اختراق شركة "تاتا إلكترونيكس" في الهند، وفقاً لوكالة "رويترز". اضافة اعلان





ووفق التقرير، فإن التسريب يتضمن تفاصيل عن مئات المكونات مثل الرقائق والبطاريات والكاميرات، إلى جانب ملفات تحدد الموردين، ما قد يشكل تهديداً لعملية التصنيع وسلاسل التوريد السرية لشركة "أبل"، ويؤثر على علاقتها مع "تاتا".



وأشار مصدر إلى أن "أبل" تعتبر هذه البيانات حساسة للغاية، فيما لم تعلّق كل من "أبل" و"تاتا" على التسريب حتى الآن، وسط مخاوف من تأثيره على نماذج "آيفون" غير المطروحة.









