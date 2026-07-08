الأربعاء 2026-07-08 03:01 م

تسريب يكشف مفاجأة آبل القادمة.. سماعات بعيون ذكية

صثي
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت تسريبات من النسخة التجريبية الثانية لنظام "iOS 27" عن مؤشرات حول تطوير شركة آبل لسماعات ذكية جديدة تحمل اسمًا محتملًا "AirPods Ultra"، مزودة بكاميرات مدمجة لدعم تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي.اضافة اعلان


ورصد مطورون داخل كود النظام رمزًا لجهاز يحمل الاسم "B790"، ما دفع المحللين إلى ربطه بسماعات AirPods القادمة، خاصة مع وجود إشارات برمجية تتحدث عن "كاميرتين على جانبي رأس المستخدم".

ووفق التسريبات، لن تُستخدم الكاميرات لالتقاط الصور، بل لتعزيز ميزات الذكاء البصري، مثل التعرف على الأشياء والمعالم، وقراءة النصوص، وتقديم معلومات فورية عبر المساعد الصوتي "سيري".

ورغم أن المنتج يواجه بعض التحديات البرمجية، تشير التوقعات إلى احتمال إطلاقه في خريف العام المقبل، في خطوة قد تمثل تحولًا جديدًا في مجال الأجهزة القابلة للارتداء والذكاء الاصطناعي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون: لا يمكنني مشاهدة وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر

بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أخبار الشركات بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

أخبار الشركات البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

ف نحنا ك طلاب والله ضايعين والمشكله تحكي أنه في دوره بشهر ٧ تمام معك حق بس ولا واحد فينا كان قادر يدرس لانه تفاجئنا بالمقابله الي بعثتلك ياها فوق ف من اول ما نزلت المقابله لهسا شهر عندك ٢١ ماده هدول ب

عربي ودولي 6 آلاف بحّار لا يزالون عالقين بسبب مضيق هرمز

زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

أخبار الشركات زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

مجلس النواب في العبدلي

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يقرر عقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأحد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: يجب أن نتضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب

ف نحنا ك طلاب والله ضايعين والمشكله تحكي أنه في دوره بشهر ٧ تمام معك حق بس ولا واحد فينا كان قادر يدرس لانه تفاجئنا بالمقابله الي بعثتلك ياها فوق ف من اول ما نزلت المقابله لهسا شهر عندك ٢١ ماده هدول ب

عربي ودولي ناقلة غاز قطرية متضررة تنتظر عمليات الإنقاذ بعد تعرضها لهجوم قرب مضيق هرمز



 
 






الأكثر مشاهدة

 