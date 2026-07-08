تسريب يكشف مفاجأة آبل القادمة.. سماعات بعيون ذكية

10:58 ص

الوكيل الإخباري- كشفت تسريبات من النسخة التجريبية الثانية لنظام "iOS 27" عن مؤشرات حول تطوير شركة آبل لسماعات ذكية جديدة تحمل اسمًا محتملًا "AirPods Ultra"، مزودة بكاميرات مدمجة لدعم تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي. اضافة اعلان





ورصد مطورون داخل كود النظام رمزًا لجهاز يحمل الاسم "B790"، ما دفع المحللين إلى ربطه بسماعات AirPods القادمة، خاصة مع وجود إشارات برمجية تتحدث عن "كاميرتين على جانبي رأس المستخدم".



ووفق التسريبات، لن تُستخدم الكاميرات لالتقاط الصور، بل لتعزيز ميزات الذكاء البصري، مثل التعرف على الأشياء والمعالم، وقراءة النصوص، وتقديم معلومات فورية عبر المساعد الصوتي "سيري".



ورغم أن المنتج يواجه بعض التحديات البرمجية، تشير التوقعات إلى احتمال إطلاقه في خريف العام المقبل، في خطوة قد تمثل تحولًا جديدًا في مجال الأجهزة القابلة للارتداء والذكاء الاصطناعي.









