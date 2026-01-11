الأحد 2026-01-11 03:21 م

"تشات جي بي تي" يقتحم مجال الصحة النفسية والبدنية

الأحد، 11-01-2026 02:24 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق علامة تبويب جديدة ضمن ChatGPT باسم ChatGPT Health، تهدف إلى تقديم معلومات طبية والرد على استفسارات المستخدمين حول الصحة واللياقة، مع توفير مساحة خاصة لسجلاتهم الطبية وربط التطبيقات الصحية مثل Apple Health وMyFitnessPal لتجربة متكاملة.

وأكدت الشركة أن المحادثات الصحية ستكون منفصلة عن استخدامات ChatGPT الأخرى، وستُطبق إجراءات حماية مشددة تشمل التشفير والمصادقة متعددة العوامل، مع عدم استخدام هذه البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.


وأوضحت OpenAI أن الخدمة غير مخصصة للتشخيص أو العلاج المباشر، لكنها مزوَّدة لتوجيه المستخدمين نحو موارد واقعية في حالات الأزمات النفسية، بالتعاون مع أكثر من 170 خبيراً في الصحة النفسية.


وأشار الإعلان إلى أن نموذج GPT-5 المستخدم يقلّل من "الهلوسة" المعلوماتية بنسبة ثمانية أضعاف مقارنة بالنماذج السابقة، ما يعزز دقة وموثوقية الإجابات الصحية المقدمة.

 

ارم نيوز 

 
 


