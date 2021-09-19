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الأحد، 19-09-2021 04:24 م

تشكيلة آيفون 13 تظهر بوادر إيجابية في الصين

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الوكيل الإخباري - قدم المستهلكون الصينيون أكثر من 2 مليون طلب مسبق لتشكيلة آيفون 13 الجديدة من خلال متجر شركة آبل الرسمي عبر JD.com.

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ويتجاوز ذلك رقم 1.5 مليون طلب مسبق لتشكيلة آيفون 12 عبر نفس المنصة قبل عام، وذلك نظرًا لأن أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم يجد عدد أقل من النماذج المتطورة المعروضة وسط تراجع شركة هواوي.

 

ويتجاوز ذلك رقم 1.5 مليون طلب مسبق لتشكيلة آيفون 12 عبر نفس المنصة قبل عام، وذلك نظرًا لأن أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم يجد عدد أقل من النماذج المتطورة المعروضة وسط تراجع شركة هواوي.

ولا يوجد هاتف ذكي في السوق الصيني يمكن أن يشكل تهديدًا لتشكيلة آيفون الجديدة فوق النطاق السعري 776 دولار. ولا يوجد منتج قوي مثل سلسلة هواوي Mate القديمة.

وأطلقت هواوي في شهر يوليو أحدث هواتفها الذكية الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد، P50 و P50 Pro، دون دعم 5G للهواتف المحمولة بسبب القيود التي تمنع وصول الشركة إلى التقنيات الأمريكية المتقدمة.

وكان اهتمام المستهلكين بتشكيلة آيفون الجديدة مرتفعًا أيضًا عبر منصة Tmall التابعة لمجموعة علي بابا، التي بدأت بقبول الطلبات المسبقة يوم الجمعة تماشياً مع بدء مبيعات آبل الرسمية.


ويسجل العديد من المستهلكين الدخول للدردشة مع وكلاء خدمة العملاء عبر Tmall، حيث ينتظر البعض في الطابور لنحو 60 شخصًا لإنهاء استفساراتهم.

 

وتم تسعير نماذج iPhone 13 الجديدة أقل من نماذج iPhone 12، الأمر الذي فاجأ العديد من المستهلكين الصينيين.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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