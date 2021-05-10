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الإثنين، 10-05-2021 02:01 م

تشمل قوائم مفضلة للمشتركين.. 'نيتفلكس' تختبر ميزة جديدة

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الوكيل الاخباري - أجرت شبكة "نيتفلكس" الأمريكية الرقمية استطلاع رأي لبعض مستخدميها، حول خدمة جديدة تفكر في طرحها قريبا.

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وتشمل الخدمة المقترحة التي تسمى "إن بلس" قوائم تشغيل مخصصة للمسلسلات التلفزيونية، ومعلومات الإنتاج من وراء الكواليس، وكذلك البودكاست، بحسب موقع "سي نت".

 

ووصف استطلاع رأي "نيتفلكس" الخدمة بأنها "مساحة على الإنترنت حيث يمكنك من خلالها معرفة المزيد حول عروض "نيتفلكس" والأشياء المتعلقة بها".

ومن بين الاقتراحات الواردة في استطلاع الرأي هو أن تدرج "إن بلس" كل الموسيقى التصويرية للمسلسلات التلفزيونية المعروضة عبر منصة "نيتفلكس"، حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء قوائم تشغيل للاستماع لها.


كما تتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل لمسلسلاتهم وأفلامهم المفضلة.


وأضافت "نيتفلكس" أن خدمة "إن بلس" من الممكن أن تكون وسيلة للجمهور "لكي يتعرفوا على عرض مخطط (ما قبل الإنتاج) والتأثير على تطوره من خلال ردود الفعل قبل انتهاء التصوير".


وقالت متحدثة باسم "نيتفلكس" إن الشبكة تستطلع رأي جمهورها في بعض الأحيان على مجموعة واسعة من الأشياء والإضافات الجديدة.

 

سبوتنيك

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