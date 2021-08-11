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الأربعاء، 11-08-2021 01:13 م

تصليح هواتف آبل في مراكزها فقط

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الوكيل الإخباري - آبل وغيرها من الشركات التقنية لا يريدون من المستخدمين أن يصلحوا أجهزتهم بالاستعانة بأطراف خارجية وفي حالة أن لديهم القدرة، فهذه الشركات ستقوم بجعل عملية تصليح الهاتف بشكل سريع وسعر منخفض غير ممكنة تقريبًا.

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ويتم تصميم الهواتف الذكية والأجهزة التقنية الأخرى بشكل يجعل فكها وتصليحها في غاية الصعوبة وذلك قد يتضمن لحام المعالج والذاكرة الداخلية في اللوحة الأم ليصعب فكها أو لصق المكونات ببعضها البعض بشكل يمنع فكها غير بأدوات مخصصة غير موجودة لدى الفنيين.

 

وقد نادت مجموعة من التقارير والبلاغات من حركة حق التصليح في أستراليا بإجبار الشركات المصنعة بإتاحة سوق عادل لخدمات تصليح الأجهزة الذكية كما تنادي الحركة بتعديل تصميمات الأجهزة الحديثة بشكل يسمح بتصليحها بسهولة.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 

 




 

 


 

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