تصميم جديد يقترب.. ماذا تخطط آبل لجهازها الأشهر؟

ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بتصميم مختلف، مع شاشة OLED ودعم اللمس لأول مرة، ما يوفر ألوانًا أكثر حيوية وتباينًا أعلى مقارنة بتقنية Mini-LED الحالية.
كما تعمل الشركة على تطوير نظام macOS ليتناسب مع التحكم باللمس، مع تحسينات في الإيماءات، إلى جانب تصميم جديد للكاميرا بدلًا من فتحة "النوتش" الحالية.
وتشير التقارير إلى أن آبل قد تكشف عن ماك بوك برو الجديد في أواخر عام 2026، مع تركيز أكبر على قدرات الذكاء الاصطناعي في شرائحها المستقبلية.
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