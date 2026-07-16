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تصميم جديد يقترب.. ماذا تخطط آبل لجهازها الأشهر؟

we
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 11:16 ص
الوكيل الإخباري-   تستعد شركة آبل لإطلاق تحديث كبير لجهاز ماك بوك برو قد يكون من أبرز التغييرات في تاريخ حواسيبها المحمولة، وفقًا لتقارير وتسريبات حديثة.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بتصميم مختلف، مع شاشة OLED ودعم اللمس لأول مرة، ما يوفر ألوانًا أكثر حيوية وتباينًا أعلى مقارنة بتقنية Mini-LED الحالية.

كما تعمل الشركة على تطوير نظام macOS ليتناسب مع التحكم باللمس، مع تحسينات في الإيماءات، إلى جانب تصميم جديد للكاميرا بدلًا من فتحة "النوتش" الحالية.

وتشير التقارير إلى أن آبل قد تكشف عن ماك بوك برو الجديد في أواخر عام 2026، مع تركيز أكبر على قدرات الذكاء الاصطناعي في شرائحها المستقبلية.
 
 


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