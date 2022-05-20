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الجمعة، 20-05-2022 12:41 م

تطبيقات أندرويد تسرق كلمات مرورك سرا - احذفها الآن!

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الوكيل الاخباري- وضع مستخدمو "أندرويد" في حالة تأهب حيث جرى تحميل مئات التطبيقات التي عثر عليها في متجر "غوغل بلاي" سرا ببرامج ضارة يمكنها سرقة كلمات مرور الأشخاص والمعلومات الحيوية الأخرى.

واكتشف خبراء الأمن أكثر من 200 تطبيق على متجر "غوغل بلاي" حُمّلت ببرامج ضارة قادرة على سرقة كلمات مرور الأشخاص. وجرى تنزيل بعض البرامج - التي تضمنت اللياقة البدنية وتحرير الصور وتطبيقات VPN - وتثبيتها أكثر من مائة ألف مرة مما يجعلها مشكلة خطيرة. والبرنامج الضار المعني هو برنامج التجسس Facestealer، والذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 2021 وحصل على اسمه لأنه قادر على اختراق تفاصيل تسجيل الدخول إلى "فيسبوك".

وإلى جانب سرقة بيانات اعتماد المستخدم، يمكن لـ Facestealer أيضا جمع ملفات تعريف ارتباط "فيسبوك" بالإضافة إلى المعلومات الشخصية المرتبطة بحساب المستخدم. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات من قبل المحتالين عبر الإنترنت في الاحتيال على الهوية.

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