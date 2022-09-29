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الخميس، 29-09-2022 01:15 م

تطبيقات المساعد الصوتي تتعرف على عناوين الأغاني

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الوكيل الإخباري - توفر الهواتف الذكية طرق للبحث عن أغنية لفنان غير معروف أو التعرف على عنوان أغنية.

وتعرف هذه الوظيفة أو الأمر الصوتي في الهواتف الذكية بنظام غوغل أندرويد باسم "ما عنوان هذه الأغنية؟".

وينطق هذا الأمر بعد تفعيل المساعد الصوتي من غوغل عبر "Hey Google" أو ضغط الزر المعني في الهاتف الذكي لتنشيط المساعد الصوتي.

علاوة على أن هذه الوظيفة تعمل أيضاً عند نقر أيقونة الميكروفون في شريط بحث غوغل، ثم تحديد "البحث عن الأغنية" أو "التعرف على الموسيقى"، وبعد ذلك يدندن المستخدم أو يصفر أو يغني.

ومع هواتف غوغل بدءاً من الموديل Pixel 2 يمكن للمستخدم ضبط الهاتف الذكي ليبحث باستمرار  عن الموسيقى ويظهر عنوان الأغنية على شاشة القفل إذا لزم الأمر، وتعرف هذه الوظيفة بـ"Now Playing" وتفعل في قائمة الإعدادات تحت بند "الصوت والاهتزازات".

أما أصحاب هواتف أبل آيفون فعليهم بداية نطق الأمر الصوتي "Hey Siri" أو الاستمرار في ضغط الزر الرئيسي لتفعيل المساعد الصوتي، لطرح الاستفسار "ما عنوان الأغنية؟".

وإذا لم تفلح هذه الطريقة مع هواتف أبل آيفون، يجب إطلاق نظرة متفحصة على قائمة "الإعدادات/مركز التحكم"، وإذا كان البند التعرف على الموسيقى غير موجود فيمكن إضافته من قائمة "عناصر التحكم الأخرى".

ورغم أن شركة آبل تعتمد على تقنية التعرف Shazam الشهيرة، إلا أنه لا يلزم تثبيت التطبيق لتعمل وظيفة التعرف على الموسيقى.

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