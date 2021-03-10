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الأربعاء، 10-03-2021 08:41 م

تطبيقات خطيرة عليك إزالتها من هاتفك فورا

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الوكيل الاخباري - كشف الخبير في مجلة "فوربس" زاك دوفمان، عن التطبيقات التي يجب إزالتها من الهاتف الذكي على الفور.

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فوفقًا لدوفمان، يتضمن متجر "غوغل بلاي" ثمانية تطبيقات خطيرة تعمل على سرقة المعلومات الشخصية والبيانات المصرفية للمستخدم.


وأكد دوفمان أن هذه البرامج تحتوي على "حصان طروادة" المخفي ويسمى Clast82، الذي يمكنه تثبيت أي برامج ضارة على الجهاز.


يحصل Clast82 على وصول بعيد إلى الهاتف الذكي. بعد ذلك، يقوم Clast82 في أغلب الأحيان بتثبيت تطبيق AlienBot لسرقة البيانات المصرفية.


وقال دوفمان: "يتمتع Clast82 بوصول كامل إلى الهاتف الذكي، كما لو كان أحد المتطفلين يمسكه بين يديه".


وقام الخبير بإدراج أسماء التطبيقات من متجر "غوغل بلاي" التي تحتوي على البرامج الضارة التالية:
Cake VPN - Pacific VPN – eVPN – BeatPlayer - QR/Barcode - Scanner MAX - Music Player – tooltipnatorlibrary - QRecorder
ونصح الخبير، بعد إزالة البرامج المدرجة من الهاتف الذكي، بفحص الحسابات المصرفية بحثًا عن أي نشاط مشبوه، وكذلك تغيير كلمات المرور للدخول إلى التطبيق المصرفي على الهاتف الذكي.

 

سبوتنيك

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