تطبيقات خطيرة من أندرويد تسرق الأموال والبيانات الشخصية

الوكيل الإخباري - اكتشف خبراء الأمن السيبراني في شركة Zscaler أكثر من 90 تطبيقاً خطيراً على متجر غوغل بلاي تحتوي على برامج وفيروسات ضارة، قادرة على سرقة البيانات الشخصية والوصول إلى الحسابات المصرفية.



ووفقاُ للخبراء، فقد ثبتت هذه التطبيقات أكثر من 5.5 ملايين مرة، ومن بينها قارئات ملفات PDF أو QR Code.

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وأوضح الخبراء أنه بمجرد التحديث، تعرض صفحات تسجيل دخول مصرفية مزيفة على جهاز المستخدم، يمكن استخدامها لتمرير بياناته المالية، وربما الوصول إلى حساباته المصرفية.

ووجد الباحثون أن "Android "PDF Reader & File Manager"، و"QR Reader & File Manager" من أكثر التطبيقات التي تحتوي على برامج ضارة، وأنهما حملا مجتمعين أكثر من 70 ألف مرة.



ورغم إزالتها من متجر بلاي.، لا تزال هذه التطبيقات تشكل تهديداً أمنياً لمن حملهما بالفعل.



والجدير بالذكر أن التطبيقين يحتويان على علامات تحذير تشير إلى أنهما غير شرعيين.

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