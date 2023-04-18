تطبيقات عليك حذفها من هاتفك.. لحماية بياناتك

الوكيل الإخباري - هناك العديد من التطبيقات التي نحتاج إليها على هاتفنا، كتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات شراء الألبسة ومواد البقالة والتوصيل، لكن بعضها لا يمكن الوثوق به من ناحية الخصوصية، حيث تشكل تهديداتٍ شديدة لأمن بياناتنا، كما من المحتمل أن تكون السبب الأول في استنزاف بطارية الهاتف أو استنزاف عمره الافتراضي بشكلٍ أسرع.

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وتُعرف بعض التطبيقات بأنها تشكل مخاطر أمنية أكثر من غيرها، لذا في حال كنتِ تخافين على خصوصيتك، فإن العديد من خبراء التكنولوجيا يتفقون على أن هذه التطبيقات تستحق التفكير في حذفها لحماية بياناتك.

تطبيقات البودكاست:

تقوم هذه التطبيقات بجمع العديد من البيانات، مثل: عادات الاستماع أو سجل البحث أو معلومات الجهاز، ويُحتمل أن تقوم بمشاركتها مع معلنين من جهات خارجية أو كيانات أخرى، كما أن هذه التطبيقات قد تحتوي على نقاط ضعف يمكن أن يستغلها المتسللون للوصول إلى بياناتك الشخصية، لذا من المهم مراجعة الأذونات وسياسات الخصوصية الخاصة بالتطبيق الذي تستخدمينه بعناية، وقد يكون من الأفضل في بعض الأحيان إلغاء تثبيته لحماية بياناتك.



تطبيقات VPN المجانية.. وتطبيقات الـWi-Fi:

يحذر خبراء التكنولوجيا من أن بعض تطبيقات VPN المجانية، أو تطبيقات Wi-Fi، غير آمنة، وقد تشكل خطراً كبيراً على خصوصيتك وأمن معلوماتك، من خلال احتمال تسجيل أنشطة الإنترنت الخاصة بك أو عرض بياناتك لأطراف ثالثة.

تطبيقات تدوين الملاحظات أو الإنتاجية:

إذا كنتِ ممن يستخدمون تطبيقات تدوين الملاحظات أو الإنتاجية من أجل كتابة معلوماتٍ خاصةٍ بك وحساسة، مثل كلمات المرور أو البيانات المالية أو المستندات الشخصية، فإنه يجب عليكِ اختيار التطبيقات ذات السمعة الطيبة، التي تمتلك خصائص التشفير والأمان القوية، وتذكري أنه من المهم دائماً أن تعطي الأولوية لخصوصيتك وأمانك عند استخدام التطبيقات والتكنولوجيا.



التطبيقات غير المستخدمة أو الزائدة عن الحاجة:

أحياناً من الصعب أن يتم تحديد أي من التطبيقات هو غير آمن أو ضار، لكن يجب عليكِ بين الحين والآخر القيام بحذف التطبيقات التي لم تقومي بتفعيلها أو استخدامها أو المشابهة للتطبيقات الأخرى التي لديك بالفعل، وذلك لحماية بياناتك والخصوصية، إذ يمكن أن تحتوي التطبيقات غير المستخدمة على تعليمات برمجية قديمة أو ضعيفة، يمكن أن يستغلها المتسللون للوصول إلى بياناتك.

تيك توك":

يواجه هذا التطبيق الكثير من الاتهامات من خبراء الأمن بسبب ممارساته في جمع البيانات، والتي تشمل جمع المعلومات حول تاريخ التصفح والبحث للمستخدمين، وبيانات الموقع، ومعلومات الجهاز، كما أن هناك قلقاً من أن يشارك التطبيق هذه المعلومات مع أطراف ثالثة، وعليه قد يكون من الأفضل حذفه، واختيار البدائل التي تعطي الأولوية لخصوصية المستخدم وأمن البيانات.

زهرة الخليج