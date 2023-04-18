الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

سياحة مادبا تحتفل بيوم التراث العالمي

ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 144 قتيلا

الضمان يحدد قيمة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع لعام 2023

ازدحامات واكتظاظات مرتقبة في أسواق وشوارع المملكة قبيل العيد

سفير تونس في السودان يتحدث عن أوضاع الجالية هناك

الخارجية الفلسطينية: الزحف نحو الأقصى يؤكد فشل سياسة الاحتلال التهويدية

صندوق النقد الدولي يكشف تأثير قرار "أوبك" وحلفائها على ميزانية السعودية

وزارة الأوقاف تعلن عن أماكن مصليات عيد الفطر - رابط

الأوقاف: صلاة العيد الساعة السابعة صباحا

روسيا تختبر الروبل الرقمي

الثلاثاء، 18-04-2023 01:45 م

تطبيقات عليك حذفها من هاتفك.. لحماية بياناتك

a7fc4baf-83b3-4f6f-95e0-bbed261d7d79


الوكيل الإخباري - هناك العديد من التطبيقات التي نحتاج إليها على هاتفنا، كتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات شراء الألبسة ومواد البقالة والتوصيل، لكن بعضها لا يمكن الوثوق به من ناحية الخصوصية، حيث تشكل تهديداتٍ شديدة لأمن بياناتنا، كما من المحتمل أن تكون السبب الأول في استنزاف بطارية الهاتف أو استنزاف عمره الافتراضي بشكلٍ أسرع.

اضافة اعلان


وتُعرف بعض التطبيقات بأنها تشكل مخاطر أمنية أكثر من غيرها، لذا في حال كنتِ تخافين على خصوصيتك، فإن العديد من خبراء التكنولوجيا يتفقون على أن هذه التطبيقات تستحق التفكير في حذفها لحماية بياناتك.

 

تطبيقات البودكاست:
تقوم هذه التطبيقات بجمع العديد من البيانات، مثل: عادات الاستماع أو سجل البحث أو معلومات الجهاز، ويُحتمل أن تقوم بمشاركتها مع معلنين من جهات خارجية أو كيانات أخرى، كما أن هذه التطبيقات قد تحتوي على نقاط ضعف يمكن أن يستغلها المتسللون للوصول إلى بياناتك الشخصية، لذا من المهم مراجعة الأذونات وسياسات الخصوصية الخاصة بالتطبيق الذي تستخدمينه بعناية، وقد يكون من الأفضل في بعض الأحيان إلغاء تثبيته لحماية بياناتك.


تطبيقات VPN المجانية.. وتطبيقات الـWi-Fi:
يحذر خبراء التكنولوجيا من أن بعض تطبيقات VPN المجانية، أو تطبيقات Wi-Fi، غير آمنة، وقد تشكل خطراً كبيراً على خصوصيتك وأمن معلوماتك، من خلال احتمال تسجيل أنشطة الإنترنت الخاصة بك أو عرض بياناتك لأطراف ثالثة.

 

تطبيقات تدوين الملاحظات أو الإنتاجية:
إذا كنتِ ممن يستخدمون تطبيقات تدوين الملاحظات أو الإنتاجية من أجل كتابة معلوماتٍ خاصةٍ بك وحساسة، مثل كلمات المرور أو البيانات المالية أو المستندات الشخصية، فإنه يجب عليكِ اختيار التطبيقات ذات السمعة الطيبة، التي تمتلك خصائص التشفير والأمان القوية، وتذكري أنه من المهم دائماً أن تعطي الأولوية لخصوصيتك وأمانك عند استخدام التطبيقات والتكنولوجيا.


التطبيقات غير المستخدمة أو الزائدة عن الحاجة:
أحياناً من الصعب أن يتم تحديد أي من التطبيقات هو غير آمن أو ضار، لكن يجب عليكِ بين الحين والآخر القيام بحذف التطبيقات التي لم تقومي بتفعيلها أو استخدامها أو المشابهة للتطبيقات الأخرى التي لديك بالفعل، وذلك لحماية بياناتك والخصوصية، إذ يمكن أن تحتوي التطبيقات غير المستخدمة على تعليمات برمجية قديمة أو ضعيفة، يمكن أن يستغلها المتسللون للوصول إلى بياناتك.

 

تيك توك":
يواجه هذا التطبيق الكثير من الاتهامات من خبراء الأمن بسبب ممارساته في جمع البيانات، والتي تشمل جمع المعلومات حول تاريخ التصفح والبحث للمستخدمين، وبيانات الموقع، ومعلومات الجهاز، كما أن هناك قلقاً من أن يشارك التطبيق هذه المعلومات مع أطراف ثالثة، وعليه قد يكون من الأفضل حذفه، واختيار البدائل التي تعطي الأولوية لخصوصية المستخدم وأمن البيانات.

 

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-04-18 at 9.14.26 AM

تردد قنوات الاطفال على نايل سات وعرب سات 2023

انستقرام

"إنستغرام" تستقطب المستخدمين بميزات جديدة

202341713332729A1

كيفية إعداد المراقبة الأبوية على سناب شات

1049336277_0_0_1200_640_705x375_80_0_0_da90a533950fd80744b6f3039da47028

مديرة مايكروسوفت: الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة تاريخية

2023416121754897AH

إلزام تطبيقات أندرويد بحذف حسابات المستخدمين

202341613332549721

ما التغييرات الجديدة في 'ريلز' على انستغرام؟