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الأربعاء، 03-03-2021 01:01 م

تطبيق تيك توك يحظر أي محتوى يخالف قواعد المجتمع

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الوكيل الاخباري - أعلن تطبيق "تيك توك"، المتخصص بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، اليوم الأربعاء، أنه يمنع نشر أي محتوى يروج للانتحار، ويحظر على الفور كلّ ما ينتهك قواعد المجتمع.

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وقال المكتب الصحفي للتطبيق لوكالة سبوتنيك: "أشرنا في تعليمات التطبيق، بأننا لا نسمح بنشر المحتوى الذي يصور أو يروج أو السلوك الذي قد يؤدي إلى الانتحار أو إيذاء النفس. ونزيل المحتوى الذي ينتهك تعليمات المجتمع ونحظر علامات التصنيف ذات الصلة لمنع مشاركة المستخدمين في تحديات خطيرة، وأزلنا ونواصل تحديد وإزالة مقاطع الفيديو المتعلقة بالانتحار من المنصة على الفور".

 

ويؤكد "تيك توك"، أن أولويته المطلقة هي سلامة المجتمع وخاصة المستخدمين الأصغر سنا.


وقال متحدث باسم المكتب الصحفي للوكالة: "نهتم برفاهية وصحة مجتمعنا ونظهر للمستخدمين الذين يبحثون عن محتوى مماثل في تطبيقنا موارد الدعم الخاصة وخط المساعدة".


وتشجع إدارة الشبكة الاجتماعية المستخدمين والمؤسسات على تقديم شكاوى حول أي محتوى غير لائق موجود على شبكة "تيك توك".


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم والعلوم في موسكو أن هيئات التدريس في موسكو أرسلت تحذيرات إلى أولياء الأمور حول دعوات انتحار الأطفال على تطبيق "تيك توك"، بدورها أرسلت نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، طلبًا لرئيس لجنة التحقيق الفدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، لاتخاذ إجراءات فورية بحق المتورطين في توزيع مثل هذا المحتوى على الشبكات الاجتماعية.

 

 

سبوتنيك

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