الخميس 10-03-2022
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الخميس، 10-03-2022 04:12 م

تطبيق تيندر يتيح التحقق من السجل العدلي للأشخاص بغرض التعارف

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الوكيل الاخباري-أعلن تطبيق المواعدة ”تيندر“ أنه سيوفر لمستخدميه في الولايات المتحدة إمكانية التحقق من السجل العدلي للأشخاص الذين يبدون اهتماماً بهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان المنصة، مع أن بعض الخبراء يشككون في فاعليتها.

وتشكل هذه الميزة ثمرة شراكة مع موقع ”غاربو“ الإلكتروني غير الربحي، الذي يتيح البحث في بيانات علنية عن السوابق الإجرامية كالسلوك العنيف أو الخطير والجرائم الجنسية، وقد استثمرت مجموعة ”ماتش غروب“ التي يتبع لها ”تيندر“ في هذا الموقع العام الماضي.

وسيكون في وسع الأعضاء الأمريكيين في ”تيندر“ عملياً الولوج إلى ”غاربو“ من خلال التطبيق، ثم إدخال المعلومات الأساسية عن الشخص الذين يريدون مواعدته (الاسم الأول ورقم الهاتف). وفي حال وجود أشخاص آخرين بالاسم نفسه، يطلب ”غاربو“ معلومات إضافية، من بينها عمر الشخص.

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