تطبيق جديد من "غوغل" ربما لم تسمع عنه

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "غوغل" مؤخرًا عن تطبيق جديد يحمل اسم "Learn About"، وهو أداة طموحة للتعليم تبسط الموضوعات المعقدة بطرق تفاعلية.

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و"Learn About"، وهو تطبيق يعمل على الإنترنت مستخدمًا الذكاء الاصطناعي، يشرح للمستخدم المفاهيم الجديدة من خلال فقرات معلوماتية على غرار الكتب المدرسية، ويضم واختبارات وعناصر تفاعلية أخرى، بحسب موقع "Android Authority"، المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

هل هو روبوت دردشة؟

قد يبدو "Learn About" للوهلة الأولى كما لو أنه روبوت دردشة آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي على غرار "Gemini" من "غوغل"، لكن التطبيق -على عكس روبوتات الدردشة- مصمم لتبسيط الموضوعات بدلًا من ترك المستخدم مع كم هائل من النصوص ليتعامل معها بنفسه كما تفعل روبوتات المحادثة.



ويستخدم التطبيق نموذج "LearnLM model" من "غوغل" المختص بمهام التعليم. وعمليًا، فالقدرات التخاطبية لهذا النموذج أعلى من "Gemini"، إذا بإمكانه الرد عليك كمُعلم ودود.



يعتمد التطبيق أيضًا على محرك بحث "غوغل" لتمشيط الإنترنت بحثًا عن المعلومات الحديثة، مما يسمح له بإقصاء كل المعلومات غير الهادفة.



لكن أكبر نقطة قوة لتطبيق "Learn About" هو واجهة المستخدم، التي تضم مجموعة من العناصر تشمل الصور، والفيديوهات وأمور أخرى لإعطاء تجربة غنية للمستخدم.



ولدى التطبيق أفضلية على الأدوات الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في الموضوعات الأكاديمية، إذ إنه قادر على تجزئة الموضوعات وتبسيطها إلى عناصر يسهل فهمها.