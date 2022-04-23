السبت 23-04-2022
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السبت، 23-04-2022 01:17 ص

تطبيق جديد ينافس إنستغرام.. ممتع وبشروط غريبة

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الوكيل الاخباري- تطبيق جديد ينافس إنستغرام ويمنح المستخدمين دقيقتين يوميا لنشر صور حقيقة من دون فلترة على منصته. وتعتبر فكرة التطبيق بمثابة مفاجأة تكنولوجية جديدة في عالم التواصل، ويسمى BeReal.

وبمجرد تحميل التطبيق، يمكنك النقر فوق خيار "تسجيل"، حيث توافق على تلقي رسائل بريد إلكتروني تسويقية من Insider، إضافة إلى عروض الشركات الأخرى وتقبل شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة.

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ووصفه المستخدمون بأنه تطبيق ممتع وجديد، حيث يسمح لك بالنشر مرة واحدة في اليوم بأوقات عشوائية، ويتلقى المستخدمون إشعارا بأن لديهم دقيقتين لالتقاط صورة حقيقية ونشرها عبر التطبيق.

كما أضافوا أنه نوع مختلف من الصور الشخصية عما اعتادوا عليه عادة، فالكاميرات الخلفية والأمامية تلتقط الصورة بوقت واحد، مما يجعل من الصعب تنسيق الإطار المثالي لها، وهذا هو الهدف من التطبيق.

فـ"BeReal"، تعني التخلي عن الفلاتر، وعمليات إعادة استخدام الصور بعد التعديل عليها، ليكون مزيجاً من الصور الحقيقية إلا أنها ممتعة.

 

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