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السبت، 06-03-2021 01:30 م

تطبيق خطير على هاتفك يجب التخلص منه فورا

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الوكيل الاخباري - أكد الخبير الإلكتروني، زاك دوفمان، أن تطبيق SuperVPN هو برنامج تجسس ويسرق البيانات الشخصية، مشددا على ضرورة إزالته على الفور.

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ووفقًا لمجلة "فوربس" نقلا عن الخبير، تم تحميل هذا التطبيق أكثر من 100 مليون مرة، حيث يتم بيع البيانات الشخصية والأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وتفاصيل الدفع وحتى بيانات الجهازعلى منتديات القرصنة والتي تم الحصول عليها من خلال ثلاث برامج تجسس SuperVPN و GeckoVPN و ChatVP.


وقال الخبير الإلكتروني: "تضمّن التسريب معلومات مفصلة عن 21 مليون مستخدم، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وتفاصيل الدفع وحتى بيانات الجهاز".

 

وحث دوفمان على تحميل البرامج التي أثبتت موثوقيتها، وعدم استخدام خدمات VPN المجانية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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