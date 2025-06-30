الإثنين 2025-06-30 01:45 م
 

تطبيق ذكاء اصطناعي صيني يثير الجدل عالميا

فغا
تعبيرية
 
الإثنين، 30-06-2025 12:48 م

الوكيل الإخباري-   تصدر تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek قائمة التطبيقات المجانية في متجر "آبل" الأميركي، متفوقًا على ChatGPT، لكنه أثار جدلاً واسعًا بسبب نقل بيانات المستخدمين إلى الصين وفرض رقابة على الإجابات المتعلقة بسمعة الحكومة الصينية.

اضافة اعلان


الهيئة الألمانية لحماية البيانات طلبت رسميًا من آبل وغوغل إزالة التطبيق من المتاجر، معتبرةً أن تخزين البيانات في الصين يمثل انتهاكًا لقوانين الخصوصية في أوروبا. وكانت دول مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية قد اتخذت خطوات مماثلة.


تقرير لوكالة "رويترز" كشف أن DeepSeek قد يكون مرتبطًا بدعم عمليات عسكرية واستخباراتية صينية، ما دفع مشرّعين أميركيين للتفكير في حظر استخدامه داخل المؤسسات الحكومية.


رغم التحذيرات، لا يزال التطبيق متاحًا في بعض الدول، في انتظار قرار نهائي من آبل وغوغل.

 

لبنان 24 

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

ي

فيديو الوكيل الخارجية: تفعيل منصة لإصدار تأشيرة المرور بالأراضي السعودية لمرة واحدة

ل

عربي ودولي 46 وفاة جراء الأمطار والفيضانات في باكستان

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ؤفرلبقا

المرأة والجمال وصفات طبيعية للعناية بالرقبة.. بينها قناع الخيار وزيت إكليل الجبل

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية الإحصاءات تختتم مشروع التوأمة الأوروبي

فا

تكنولوجيا 4 تطبيقات جديدة من آبل قادمة إلى أجهزة آيباد في iPadOS 26

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

قبثي

فيديو الوكيل بغضون 6 ساعات قد تحدث الوفاة.. ما هي مادة "الميثانول" التي تسمم بها أكثر من 10 أشخاص في الأردن؟



 
 





الأكثر مشاهدة