تطبيق ذكاء اصطناعي صيني يثير الجدل عالميا

الوكيل الإخباري- تصدر تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek قائمة التطبيقات المجانية في متجر "آبل" الأميركي، متفوقًا على ChatGPT، لكنه أثار جدلاً واسعًا بسبب نقل بيانات المستخدمين إلى الصين وفرض رقابة على الإجابات المتعلقة بسمعة الحكومة الصينية.

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الهيئة الألمانية لحماية البيانات طلبت رسميًا من آبل وغوغل إزالة التطبيق من المتاجر، معتبرةً أن تخزين البيانات في الصين يمثل انتهاكًا لقوانين الخصوصية في أوروبا. وكانت دول مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية قد اتخذت خطوات مماثلة.



تقرير لوكالة "رويترز" كشف أن DeepSeek قد يكون مرتبطًا بدعم عمليات عسكرية واستخباراتية صينية، ما دفع مشرّعين أميركيين للتفكير في حظر استخدامه داخل المؤسسات الحكومية.



رغم التحذيرات، لا يزال التطبيق متاحًا في بعض الدول، في انتظار قرار نهائي من آبل وغوغل.