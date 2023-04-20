تطبيق ذكاء اصطناعي للدردشة مع الشخصيات التاريخية والخيالية

الوكيل الإخباري - هل أردت يوماً الدردشة مع الأشخاص المفضلين لديك في مجالات كالتاريخ والأدب؟ يمكنك الآن الاقتراب قدر الإمكان من السفر عبر الزمن بفضل تطبيق جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.



وتم تصميم التطبيق الجديد المسمى Superchat لنظامي iOS / iPadOS، وهو يقدم الروبوتات كشخصيات تاريخية وخيالية معروفة يمكنك الدردشة معها.

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ما هو Superchat ؟

النسخة الأساسية لـ Snapchat مجانية ولكنها تحد من عدد الأحرف التي يمكنك طرح الأسئلة من خلالها وإرسال الطلبات. ومقابل 6.99 دولار في الأسبوع أو 69.99 دولار في السنة، يمكنك الدردشة مع أي شخصية متاحة. وسواء أكنت تستخدم الإصدار المجاني أو المدفوع، فإن اختيار الشخصيات أمر رائع. ويمكنك أن تسأل إسحاق نيوتن عما إذا كانت تفاحة قد سقطت على رأسه، وسؤال سقراط عن الفلسفة والأخلاق، والتحدث إلى فلاش جوردون حول السفر إلى الفضاء، والحصول على نصيحة من جاي جاتسبي حول كيف تصبح ثرياً.



وبالإضافة إلى الشخصيات الخيالية والتاريخية العادية، يقدم Superchat مساعدين من مختلف المهن لإرشادك. اسأل طاهي معجنات عن أفضل وصفة حلوى لديه، أو بستاني عن إزالة الأعشاب الضارة، أو مبرمجاً عن تصميم كود لتطبيق جديد. ستجد أيضاً مساعد ChatGPT يسمى Aria تتمثل مهمته في مساعدتك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني وإعداد خطط التسويق والمزيد.

كيفية استخدام Superchat

بعد تثبيت Superchat من App Store، قم بتشغيل البرنامج. تظهر جميع الشخصيات الملونة على الشاشة بصور مصممة باستخدام منشئ الصور Midjourney AI. فقط اضغط على الشخصية التي ترغب في الاتصال بها، ليقدم هذا الشخص نفسه مع وصف موجز عن مكانته في التاريخ أو الأدب. ثم تعمل جلسة الدردشة الخاصة بك مثل أي دردشة أخرى. اكتب سؤالك أو طلبك، وسترد الشخصية بأسلوبها الخاص.



الهدف من Superchat هو جعل الذكاء الاصطناعي في متناول المزيد من الناس، ويوفر التطبيق طريقة رائعة للأطفال لمعرفة المزيد عن الشخصيات التاريخية من خلال الدردشة مع أشخاص مثل شكسبير وكليوباترا. ونظراً لأن Superchat تم تصميمه مثل تطبيق المراسلة، يمكنك إجراء محادثات مختلفة مع جميع الشخصيات.

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