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السبت، 29-04-2023 04:33 م

تطبيق 'كلوب هاوس' يفقد شعبيته بعد انتهاء كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلن مؤسسا تطبيق "كلوب هاوس" للتواصل الاجتماعي، المعتمد على الدردشة الصوتية، والذي حظي بشعبية واسعة، خلال الجائحة، تسريح أكثر من نصف موظفيه، فيما يسعيان إلى "إعادة ضبط تشغيله".

وكتب مؤسسا  التطبيق، بول دافيسون وروهان سيث، في رسالة بالبريد الالكتروني إلى الموظفين، يوم الخميس، أنهما لا يشعران بضغط فوري لخفض التكاليف، لكن "فريقا أصغر سيعطينا تركيزا وسرعة".

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ويسمح التطبيق للمستخدمين بالاستماع إلى محادثات، مثل بث مباشر وأيضاً المشاركة بشكل نشط في مناقشات.
وصدر التطبيق في مارس (آذار) 2020، فيما كان العالم يبدأ الدخول في عمليات إغلاق بسبب مرض كورونا.
وكان الطلب كبيراً جداً لدرجة أنه في وقت ما، لم يكن بإمكانك الانضمام إلى التطبيق إلا  بدعوة من أحد الأعضاء، غير أنه حدث تراجع كبير في عدد المستخدمين، فيما بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها.
وكتب مؤسسا التطبيق "فيما انفتح العالم بعد كوفيد، أصبح من الصعب على الكثير من الأشخاص إيجاد أصدقائهم، في تطبيق كلوب هاوس، وتكييف المحادثات الطويلة مع حياتهم اليومية".
وتابع المؤسسان "لإيجاد دوره في العالم، يتعين تطوير المنتج. هذا يتطلب فترة تغيير".

 

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