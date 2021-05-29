السبت 29-05-2021
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السبت، 29-05-2021 02:54 م

تطبيق لتقصي أمراض القلب عبر الهواتف الذكية

يكو


الوكيل الإخباري - أسفر تعاون استوديو التصميم البريطاني «سيلول» مع باحثين طبيين من جامعة ماسترخت الهولندية و كلية كينغز لندن، عن إنتاج تطبيق «إيكوز» الذي يتيح للمستخدمين سماع صوت دقات قلوبهم وإيقاعها.

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وتم ابتكار هذا التطبيق بحسب موقع «ديزين» لاختبار إمكانيات متابعة أمراض القلب من خلال الهواتف الذكية. إلا أنه يرمي كذلك للذهاب أبعد من الوظيفة الطبية الخالصة من خلال السماح للمستخدمين التواصل مع أجسامهم و«التأمل في الإيقاع المتفرد لدقات القلب».


ويشكل التطبيق، على حد تعبير الاستوديو، أداة لا تتيح للباحثين فهم القدرات الممكنة لتكنولوجيا المحمول لتقصي الأصوات ذات النوعية الجيدة وحسب، بل لنتعلم أكثر حول القلب بطريقة ممتعة ومبهجة.


وانطلقت فكرة التطبيق الأولية لدى الدكتور الباحث هونغشينغ لو الذي أراد أن يعرف ما إذا كانت ميكروفونات الهواتف الذكية تتيح لمرضى القلب مراقبة حالتهم من المنزل.


ويمكن للمستخدمين حالياً المشاركة في المشروع البحثي مع الاستمتاع بالتصورات الملونة ثلاثية الأبعاد لأصوات دقات قلوبهم. ويحصل هؤلاء على تسجيلات صوتية من خلال حمل الهاتف ووضعه بالقرب من الصدر.

 

البيان


 




 

 


 

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