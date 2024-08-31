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تطبيق للتصفح الهادئ

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 09:26 ص

الوكيل الإخباري-   طور باحثون في جامعة واترلو الكندية تطبيق جوال جديداً يسمى «مايند فول سكرو» لمساعدة الأشخاص على التوقف عن التمرير المزعج - أي قضاء وقت مفرط في استهلاك الأخبار السلبية على الإنترنت ووسائل التواصل - ودمج اليقظة في روتينهم اليومي.

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ويعمل «مايند فول سكرو» من خلال السماح للمستخدمين بملء أنماط التمرير التي لا نهاية لها من الأشكال الهندسية بلوحات ألوان مهدئة.

 

البيان

 
gnews

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