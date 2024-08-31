تطبيق للتصفح الهادئ

الوكيل الإخباري- طور باحثون في جامعة واترلو الكندية تطبيق جوال جديداً يسمى «مايند فول سكرو» لمساعدة الأشخاص على التوقف عن التمرير المزعج - أي قضاء وقت مفرط في استهلاك الأخبار السلبية على الإنترنت ووسائل التواصل - ودمج اليقظة في روتينهم اليومي.

اضافة اعلان



ويعمل «مايند فول سكرو» من خلال السماح للمستخدمين بملء أنماط التمرير التي لا نهاية لها من الأشكال الهندسية بلوحات ألوان مهدئة.

