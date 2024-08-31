تطبيق للتصفح الهادئ

ويعمل «مايند فول سكرو» من خلال السماح للمستخدمين بملء أنماط التمرير التي لا نهاية لها من الأشكال الهندسية بلوحات ألوان مهدئة.
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